Сергей Безруков сделал выбор между Пушкиным и Есениным: "Не учтиво сравнивать золото с серебром"

Актёр Сергей Безруков ответил на вопрос, кого из поэтов он ценит больше — Александра Пушкина или Сергея Есенина.
Сергею Безрукову задали вопрос: "Пушкин или Есенин?". Такое сравнение показалось актёру некорректным. Он объяснил, что Пушкин творил в золотом веке русской литературы, а Есенин в серебряном.
"Не учтиво сравнивать золото с серебром. Это два благородных металла. Другое дело, что серебро, конечно же, проигрывает по сравнению с золотом. Я не берусь судить о том, что Есенин проигрывает Пушкину", — выразил своё мнение народный артист России.
Он отметил в "Инстаграме"*, что сравнивать две абсолютно разные роли довольно странно.
Ранее Сергей Безруков показал, как выглядел в детстве.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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