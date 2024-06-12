Сергей Безруков сделал выбор между Пушкиным и Есениным: "Не учтиво сравнивать золото с серебром"

Сергей Безруков объяснил, кого больше любит — Пушкина или Есенина

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Актёр Сергей Безруков ответил на вопрос, кого из поэтов он ценит больше — Александра Пушкина или Сергея Есенина.

Фото: https://vk.com/bezrukov_public by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергею Безрукову задали вопрос: "Пушкин или Есенин?". Такое сравнение показалось актёру некорректным. Он объяснил, что Пушкин творил в золотом веке русской литературы, а Есенин в серебряном.

"Не учтиво сравнивать золото с серебром. Это два благородных металла. Другое дело, что серебро, конечно же, проигрывает по сравнению с золотом. Я не берусь судить о том, что Есенин проигрывает Пушкину", — выразил своё мнение народный артист России.

Он отметил в "Инстаграме"*, что сравнивать две абсолютно разные роли довольно странно.

Ранее Сергей Безруков показал, как выглядел в детстве.

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