Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом

Китай следует примеру России в истории с госдолгом США

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году американский государственный долг достиг беспрецедентных размеров, превысив отметку в 34 триллиона долларов. И продолжает рост к новым вершинам.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Параллельно с этим, Федеральная резервная система США отчиталась о рекордных убытках, составивших 114,3 миллиарда долларов. Для американского руководства это не единственная плохая новость, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В свете новостей о рекордных долгах и убытках ФРС появились слухи о том, что финансовое положение США критично, страна находится на грани финансового краха. Некоторые СМИ и аналитики предполагают, что у США заканчиваются средства, а получить новые становится всё более сложно.

Это связано с тем, что спрос на американские казначейские облигации на мировом рынке снижается, говорится в материале.

Многие государства начали отказываться от американских государственных облигаций, Китай в этом проявляет особую решимость. Будучи одним из крупнейших держателей американских ценных бумаг на протяжении многих лет, Китай теперь не только прекратил покупку, но и активно их продаёт.

В первом квартале текущего года Китай избавился от американских казначейских облигаций на сумму в десятки миллиардов долларов, снизив свои инвестиции в американский госдолг до самого низкого уровня с 2009 года. По мнению автора Baijiahao, такая массовая распродажа стала возможной благодаря действиям России.

Китай значительно уменьшил свои запасы американских казначейских облигаций, но увеличил инвестиции в российское золото. Согласно доступным данным, Пекин стал одним из крупнейших покупателей этого драгоценного металла.

Автора материала предполагает, что Китай последовал примеру России и начал продавать американские ценные бумаги, а вырученные средства в золото. Такие шаги являются частью глобальной стратегии по снижению зависимости от американского доллара.

Чем меньше Россия, Китай и их союзники будут использовать доллар, тем больше проблем возникнет у США, считает автор материала.

Отметим, Китай действительно заметно сократил вложения в американский госдолг. За первый квартал 2024 года в целом Китай избавился от бумаг на 44,7 млрд долларов. А за 12 месяцев сокращение составило 94,2 млрд долларов (-11%) до 750 млрд долларов без учета векселей и 767 млрд долларов с векселями.

Доля золота в международных резервах Китая достигла 4,9%, что является максимумом с начала публикации статистики в 2015 году. Золотой запас КНР в общей сложности достиг 2264 тонн.