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Олег Артюков
Yeni Çağ: Россия не стала штрафовать Турцию за просроченный кредит

Россия не стала взимать проценты за просроченный Турцией кредит

2:45
Экономика

Россия не стала взимать проценты за просроченный Турцией экспортный кредит. Задержка платежей была вызвана ограничительными мерами Запада, то есть является независящем от Турции обстоятельством, говорится в материале издания Yeni Çağ.

Россия не стала взимать проценты за просроченный Турцией кредит
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Кредит составлял 726 миллионов долларов. Надо отметить, что предоставление таких кредитов в торговых отношениях между странами является обычным делом. И в данном случае Турция своевременно исполняла все обязательства до 2022 года.

Но из-за западных санкций против России, Турция не смогла осуществить выплаты в размере 111 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.

Осенью прошлого года задолженность была полностью погашена. Однако Москва имела право получить неустойку в размере 17 миллионов долларов. Госдума аннулировала штраф, сделав важный жест доброй воли в адрес Турции, отмечается в публикации.

Тем более стоит отметить тот факт, что размер пени ничтожен по сравнению с объёмом торгово-экономических отношений между Россией и Турцией.

"Принятое решение считается шагом, способствующим укреплению доверия и согласия в отношениях между двумя странами", — отмечает турецкое издание.

Согласно официальным данным о внешней торговли Турции, в 2023 году стоимость экспортных поставок в Россию составила 10,9 млрд долларов — это на восемь процентов больше, чем в 2022 году, и почти вдвое больше, чем в 2021 году.

В структуре турецкого импорта Россия заняла первое место. В 2023 году экспортные поставки из России в Турцию оценивались в 45,6 млрд долларов. Это на 23 процента меньше, чем в 2022 году, однако почти вдвое выше уровня 2021 года.

Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте — нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь.

В этом году в торговле между двумя странами возникли определённые проблемы из-за усилившегося санкционного давления со стороны Запада. При этом и в Москве, и в Анкаре неоднократно заявляли, что ищут пути решения этих проблем. Хотя понятно, что это займёт какое-то время.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы кредит турция
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