Yeni Çağ: Россия не стала штрафовать Турцию за просроченный кредит

Россия не стала взимать проценты за просроченный Турцией кредит

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия не стала взимать проценты за просроченный Турцией экспортный кредит. Задержка платежей была вызвана ограничительными мерами Запада, то есть является независящем от Турции обстоятельством, говорится в материале издания Yeni Çağ.

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Кредит составлял 726 миллионов долларов. Надо отметить, что предоставление таких кредитов в торговых отношениях между странами является обычным делом. И в данном случае Турция своевременно исполняла все обязательства до 2022 года.

Но из-за западных санкций против России, Турция не смогла осуществить выплаты в размере 111 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.

Осенью прошлого года задолженность была полностью погашена. Однако Москва имела право получить неустойку в размере 17 миллионов долларов. Госдума аннулировала штраф, сделав важный жест доброй воли в адрес Турции, отмечается в публикации.

Тем более стоит отметить тот факт, что размер пени ничтожен по сравнению с объёмом торгово-экономических отношений между Россией и Турцией.

"Принятое решение считается шагом, способствующим укреплению доверия и согласия в отношениях между двумя странами", — отмечает турецкое издание.

Согласно официальным данным о внешней торговли Турции, в 2023 году стоимость экспортных поставок в Россию составила 10,9 млрд долларов — это на восемь процентов больше, чем в 2022 году, и почти вдвое больше, чем в 2021 году.

В структуре турецкого импорта Россия заняла первое место. В 2023 году экспортные поставки из России в Турцию оценивались в 45,6 млрд долларов. Это на 23 процента меньше, чем в 2022 году, однако почти вдвое выше уровня 2021 года.

Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте — нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь.

В этом году в торговле между двумя странами возникли определённые проблемы из-за усилившегося санкционного давления со стороны Запада. При этом и в Москве, и в Анкаре неоднократно заявляли, что ищут пути решения этих проблем. Хотя понятно, что это займёт какое-то время.