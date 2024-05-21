NYT: Запад терпит неудачу в попытке ограничить доходы России от продажи нефти

В США заявили о неудачных попытках ограничить доходы России от продажи нефти

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ещё одно западное издание обратилось к теме неэффективности попыток США и их союзников ограничить доходы России от продажи нефти. На этот раз за дело взялась The New York Times.

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В 2022 году государства Группы семи поставили перед собой две цели. Во-первых, ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Во-вторых, сделать так, чтобы российская нефть продолжала поступать на международные рынки, дабы предотвратить глобальный ценовой шок, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

В итоге, констатирует The New York Times, сработала только вторая часть плана, цена на энергоресурсы остаются более-менее стабильными.

А вот с реализацией плана по сокращению доходов России возникли проблемы. РФ успешно обходит ценовой потолок благодаря ряду факторов. К числу таковых американское издание относит так называемый теневой флот танкеров — без упоминания о нём не обходится ни одна статья на эту тему.

Кроме того, Россия увеличила поставки в Индию, Китай и Турцию. В результате российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось. А эффективность скоординированной кампании санкций, проводимой G7, оказалась под вопросом.

На этой неделе министры финансов стран Группы семи встретятся в Италии, чтобы обсудить ужесточение санкций. Но, по мнению экспертов, несмотря на угрозы администрации Байдена, серьёзные изменения в политике, связанной с ограничением продажи российской нефти, маловероятны, отмечает The New York Times.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был ввёден G7, Евросоюзом и Австралией в декабре 2022 года. Согласно ему, российская нефть, поставляемая морским путём, должна стоить не дороже 60 долларов за баррель.

Россия, разумеется, эти попытки ограничений не признаёт. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому нефть запрещено продавать частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен.

На Западе многие эксперты ещё до введения потолка цен выражали сомнения, что он будет эффективен. В их числе был, например, бывший министр финансов США Стивен Мнучин, которого никак нельзя отнести к числу доброжелателей нашей страны.

Тем не менее, официальные лица в США и европейских странах продолжают уверять, что потолок цен работает. Несмотря на многочисленные публикации в прессе, в которых говорится об обратном.