Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
NYT: Запад терпит неудачу в попытке ограничить доходы России от продажи нефти

В США заявили о неудачных попытках ограничить доходы России от продажи нефти

2:47
Экономика

Ещё одно западное издание обратилось к теме неэффективности попыток США и их союзников ограничить доходы России от продажи нефти. На этот раз за дело взялась The New York Times.

В США заявили о неудачных попытках ограничить доходы России от продажи нефти
Фото: Wikipedia by Rickmaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В 2022 году государства Группы семи поставили перед собой две цели. Во-первых, ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Во-вторых, сделать так, чтобы российская нефть продолжала поступать на международные рынки, дабы предотвратить глобальный ценовой шок, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

В итоге, констатирует The New York Times, сработала только вторая часть плана, цена на энергоресурсы остаются более-менее стабильными.

А вот с реализацией плана по сокращению доходов России возникли проблемы. РФ успешно обходит ценовой потолок благодаря ряду факторов. К числу таковых американское издание относит так называемый теневой флот танкеров — без упоминания о нём не обходится ни одна статья на эту тему.

Кроме того, Россия увеличила поставки в Индию, Китай и Турцию. В результате российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось. А эффективность скоординированной кампании санкций, проводимой G7, оказалась под вопросом.

На этой неделе министры финансов стран Группы семи встретятся в Италии, чтобы обсудить ужесточение санкций. Но, по мнению экспертов, несмотря на угрозы администрации Байдена, серьёзные изменения в политике, связанной с ограничением продажи российской нефти, маловероятны, отмечает The New York Times.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был ввёден G7, Евросоюзом и Австралией в декабре 2022 года. Согласно ему, российская нефть, поставляемая морским путём, должна стоить не дороже 60 долларов за баррель.

Россия, разумеется, эти попытки ограничений не признаёт. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому нефть запрещено продавать частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен.

На Западе многие эксперты ещё до введения потолка цен выражали сомнения, что он будет эффективен. В их числе был, например, бывший министр финансов США Стивен Мнучин, которого никак нельзя отнести к числу доброжелателей нашей страны.

Тем не менее, официальные лица в США и европейских странах продолжают уверять, что потолок цен работает. Несмотря на многочисленные публикации в прессе, в которых говорится об обратном.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Россиянам рассказали, когда выгоднее лететь в Турцию
Джем из свежего винограда с перцем чили: вкусная намазка на тосты
Серена Уильямс намекнула, что может вернуться в большой теннис
Маму рэпера Тимати возмутило российское детское телевидение
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Разработан препарат, откладывающий развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера
73% россиян предпочитают покупать продукты в федеральных торговых сетях
Минпромторг одобрил установку б/у запчастей при ремонте авто
Как избавиться от колорадского жука с помощью табачной пыли?
Врач Алешечкина: аллергики будут контролировать свою окружающую среду
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
"РЕСО-Гарантия" начала страховать граждан от терактов и военных рисков
Кинологи назвали места, где нельзя гладить собаку
Что будет, если заправлять полный бак в машине: не совершайте эту ошибку
Терапевт Лапа: одобрила идею о переводе на удалёнку аллергиков в период цветения
Россияне кинулись в Японию на отдых в сезон цветения сакуры
В заявке сборной Португалии на Евро-2024 оказался Роналду
Ксения Собчак встретила Деми Мур на Каннском фестивале
Как приготовить крем-суп из сельдерея
Биткоин преодолел отметку $71 тыс. впервые с конца апреля
Сорт яблок "Орлик" порадует высоким урожаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников