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США запретили Мосбирже операции с валютой

Как будут проводиться торги на Мосбирже после запрета использования доллара?

1:50
Экономика » Финансы

В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы "Московская биржа", Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) сообщает о приостановке проведения биржевых торгов и расчётов поставочных инструментов в долларах США и евро.

Как будут проводиться торги на Мосбирже после запрета использования доллара?
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако торги на всех остальных сегментах биржи и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проводиться в обычном режиме. Сделки с долларом США и евро будут осуществляться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчётность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указаниями Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю".

Граждане и компании могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются в сохранности. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что использование доллара как орудия наказания для политических противников является грубой ошибкой властей США, поскольку подрывает доверие к нему со стороны игроков финансового рынка, которые ещё хотя и не пострадали от санкций, но могут постепенно устремиться к дедолларизации, сознавая возросшие риски использования доллара. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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