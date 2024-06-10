Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек

Мы рады предложить вам рецепт бездрожжевого теста на кефире. Это универсальное тесто подходит для приготовления пиццы, пирожков, пирогов и лепешек. Его особенностью является отсутствие дрожжей и яиц.
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Ингредиенты:
500 мл кефира,
щепотка соли,
половина столовой ложки сахара,
120 мл растительного масла,
500 г муки + немного для посыпки,
чайная ложка соды.
Приготовление:
В большой миске взбейте кефир с солью, сахаром и растительным маслом.
Постепенно добавляйте муку и аккуратно перемешивайте, чтобы получилась однородная консистенция.
Затем вымесите тесто руками, посыпая его немного мукой для удобства.
Раскатайте тесто в не слишком тонкий пласт.
Посыпьте треть чайной ложки соды на тесто и аккуратно потрите ее руками до равномерного распределения.
Сложите тесто "конвертом", затем снова раскатайте и повторите процесс с содой еще раз.
В конце сформируйте из теста шар и оставьте его на 20 минут для отдыха. После этого, тесто готово к использованию.
Вы можете выкладывать на него начинку для пиццы или формировать пирожки, пироги или лепешки. Приготовьте различные блюда с использованием данного бездрожжевого теста на кефире без яиц и наслаждайтесь вкусом и ароматом ваших кулинарных творений!
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