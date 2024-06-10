Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек

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Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков

1:30
Еда

Мы рады предложить вам рецепт бездрожжевого теста на кефире. Это универсальное тесто подходит для приготовления пиццы, пирожков, пирогов и лепешек. Его особенностью является отсутствие дрожжей и яиц.

Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира,
  • щепотка соли,
  • половина столовой ложки сахара,
  • 120 мл растительного масла,
  • 500 г муки + немного для посыпки,
  • чайная ложка соды.

Приготовление:

  1. В большой миске взбейте кефир с солью, сахаром и растительным маслом.
  2. Постепенно добавляйте муку и аккуратно перемешивайте, чтобы получилась однородная консистенция.
  3. Затем вымесите тесто руками, посыпая его немного мукой для удобства.
  4. Раскатайте тесто в не слишком тонкий пласт.
  5. Посыпьте треть чайной ложки соды на тесто и аккуратно потрите ее руками до равномерного распределения.
  6. Сложите тесто "конвертом", затем снова раскатайте и повторите процесс с содой еще раз.
  7. В конце сформируйте из теста шар и оставьте его на 20 минут для отдыха. После этого, тесто готово к использованию.

Вы можете выкладывать на него начинку для пиццы или формировать пирожки, пироги или лепешки. Приготовьте различные блюда с использованием данного бездрожжевого теста на кефире без яиц и наслаждайтесь вкусом и ароматом ваших кулинарных творений!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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