Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек

Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы рады предложить вам рецепт бездрожжевого теста на кефире. Это универсальное тесто подходит для приготовления пиццы, пирожков, пирогов и лепешек. Его особенностью является отсутствие дрожжей и яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

500 мл кефира,

щепотка соли,

половина столовой ложки сахара,

120 мл растительного масла,

500 г муки + немного для посыпки,

чайная ложка соды.

Приготовление:

В большой миске взбейте кефир с солью, сахаром и растительным маслом. Постепенно добавляйте муку и аккуратно перемешивайте, чтобы получилась однородная консистенция. Затем вымесите тесто руками, посыпая его немного мукой для удобства. Раскатайте тесто в не слишком тонкий пласт. Посыпьте треть чайной ложки соды на тесто и аккуратно потрите ее руками до равномерного распределения. Сложите тесто "конвертом", затем снова раскатайте и повторите процесс с содой еще раз. В конце сформируйте из теста шар и оставьте его на 20 минут для отдыха. После этого, тесто готово к использованию.

Вы можете выкладывать на него начинку для пиццы или формировать пирожки, пироги или лепешки. Приготовьте различные блюда с использованием данного бездрожжевого теста на кефире без яиц и наслаждайтесь вкусом и ароматом ваших кулинарных творений!