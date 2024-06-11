Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб

Стилисты рекомендуют менять прическу каждое десятилетие, чтобы освежить образ и скрыть возрастные изменения. Ася Шубина, стилист и колорист, предлагает несколько стрижек для женщин элегантного возраста.
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Пикси. Эта дерзкая стрижка идеально подчеркивает длину шеи. Экстремально короткая длина может быть очень выгодной и удобной, так как не требует много времени на уход.
Каскады и градуированные стрижки. Если не хочется расставаться с длиной, можно выбрать среднюю длину до плеч или чуть ниже. Важно следить за кончиками, так как истонченные окрашенные волосы добавляют небрежности. Каскад придаст визуальный объем даже тонким волосам, а длинные пряди у лица помогут скрыть проблемы с овалом.
Боб. Эта универсальная стрижка подходит всем. Боб — бессмертная классика с множеством вариантов. Вы можете выбрать удлиненные пряди для маскировки или эффектный короткий вариант с челкой.
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