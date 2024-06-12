До конца 2024 года Россия запустит прямые авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию

Министерство транспорта России планирует запустить прямые авиарейсы ещё в четыре страны. Заместитель главы ведомства Владимир Потешкин сообщил, что речь идёт о Танзании, Кувейте, Индонезии и Саудовской Аравии.
Как отметили в министерстве, прямое авиасообщение с этими странами начнётся до конца 2024 года. С начала текущего года в этот список уже добавились Вьетнам, Бахрейн, Иордания и Тунис. По словам Потешкина, 19 российских авиакомпаний выполняют рейсы в 25 зарубежных стран. Дополнительно, 54 компании из 30 стран имеют прямое сообщение с Россией, сообщает "Интерфакс".
"На сегодняшний день мы можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами. Мы взаимодействуем на всех уровнях, на уровне министерства транспорта, на уровне туристических отраслей", — подчеркнул Потешкин.
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