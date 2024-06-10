Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду

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Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

2:30
Садоводство » Овощи

Огурцы - одни из самых любимых и популярных овощей на наших грядках. Но порой случается так, что эти растения резко перестают давать завязи и плоды, несмотря на обильный уход. В чём же секрет, чтобы собирать богатый урожай свежих огурцов в течение всего сезона?

Как заставить огурцы плодоносить до заморозков
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic

Разгадка кроется в правильном уходе и нехитрой агротехнической процедуре, которую нужно проводить раз в 10 дней.

Почему огурцы прекращают плодоношение?

Основных причин, по которым огурцы перестают плодоносить, несколько:

  • истощение растения. Если регулярно снимать урожай, но не подкармливать растения, они постепенно теряют силы;
  • высокая температура. При сильной жаре огурцы сбрасывают мелкие и средние завязи, оставляя на себе лишь крупные плоды;
  • нарушение водного режима. Если почва пересыхает или, наоборот, переувлажнена, это сразу сказывается на продуктивности;
  • повреждение вредителями. Тля, паутинный клещ и другие насекомые наносят серьезный урон растениям;

Вот как можно решить эти проблемы и стабилизировать плодоношение огурцов.

Секрет обильного и долгого плодоношения

Раз в 10 дней после сбора урожая выполняйте простую, но очень эффективную процедуру:

  • обрежьте все старые, отплодоносившие побеги. Оставьте только молодые, зелёные стебли с завязями;
  • внесите под каждый куст 1-2 ст.л. комплексного минерального удобрения. Это пополнит запас питательных веществ;
  • полейте растения тёплой (20-25°С) водой, пролив около 5 л под каждое. Это стимулирует рост новых цветков и завязей;
  • для профилактики вредителей обработайте кусты специальным инсектицидным раствором.

Такие несложные манипуляции раз в 10 дней будут поддерживать силы растений и провоцировать их на постоянное плодоношение.

Помните, что для хорошего урожая огурцов важны и другие агротехнические приёмы:

  • выбор правильного сорта, устойчивого к болезням;
  • посадка в плодородную, хорошо увлажненную почву;
  • регулярные поливы и рыхления междурядий;
  • своевременные подкормки.

Соблюдая эти правила, вы сможете наслаждаться свежими огурцами из своего огорода на протяжении всего лета!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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