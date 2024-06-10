Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду

Как заставить огурцы плодоносить до заморозков

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы - одни из самых любимых и популярных овощей на наших грядках. Но порой случается так, что эти растения резко перестают давать завязи и плоды, несмотря на обильный уход. В чём же секрет, чтобы собирать богатый урожай свежих огурцов в течение всего сезона?

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Разгадка кроется в правильном уходе и нехитрой агротехнической процедуре, которую нужно проводить раз в 10 дней.

Почему огурцы прекращают плодоношение?

Основных причин, по которым огурцы перестают плодоносить, несколько:

истощение растения. Если регулярно снимать урожай, но не подкармливать растения, они постепенно теряют силы;

высокая температура. При сильной жаре огурцы сбрасывают мелкие и средние завязи, оставляя на себе лишь крупные плоды;

нарушение водного режима. Если почва пересыхает или, наоборот, переувлажнена, это сразу сказывается на продуктивности;

повреждение вредителями. Тля, паутинный клещ и другие насекомые наносят серьезный урон растениям;

Вот как можно решить эти проблемы и стабилизировать плодоношение огурцов.

Секрет обильного и долгого плодоношения

Раз в 10 дней после сбора урожая выполняйте простую, но очень эффективную процедуру:

обрежьте все старые, отплодоносившие побеги. Оставьте только молодые, зелёные стебли с завязями;

внесите под каждый куст 1-2 ст.л. комплексного минерального удобрения. Это пополнит запас питательных веществ;

полейте растения тёплой (20-25°С) водой, пролив около 5 л под каждое. Это стимулирует рост новых цветков и завязей;

для профилактики вредителей обработайте кусты специальным инсектицидным раствором.

Такие несложные манипуляции раз в 10 дней будут поддерживать силы растений и провоцировать их на постоянное плодоношение.

Помните, что для хорошего урожая огурцов важны и другие агротехнические приёмы:

выбор правильного сорта, устойчивого к болезням;

посадка в плодородную, хорошо увлажненную почву;

регулярные поливы и рыхления междурядий;

своевременные подкормки.

Соблюдая эти правила, вы сможете наслаждаться свежими огурцами из своего огорода на протяжении всего лета!