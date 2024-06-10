Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду

Огурцы - одни из самых любимых и популярных овощей на наших грядках. Но порой случается так, что эти растения резко перестают давать завязи и плоды, несмотря на обильный уход. В чём же секрет, чтобы собирать богатый урожай свежих огурцов в течение всего сезона?
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Разгадка кроется в правильном уходе и нехитрой агротехнической процедуре, которую нужно проводить раз в 10 дней.
Почему огурцы прекращают плодоношение?
Основных причин, по которым огурцы перестают плодоносить, несколько:
истощение растения. Если регулярно снимать урожай, но не подкармливать растения, они постепенно теряют силы;
высокая температура. При сильной жаре огурцы сбрасывают мелкие и средние завязи, оставляя на себе лишь крупные плоды;
нарушение водного режима. Если почва пересыхает или, наоборот, переувлажнена, это сразу сказывается на продуктивности;
повреждение вредителями. Тля, паутинный клещ и другие насекомые наносят серьезный урон растениям;
Вот как можно решить эти проблемы и стабилизировать плодоношение огурцов.
Секрет обильного и долгого плодоношения
Раз в 10 дней после сбора урожая выполняйте простую, но очень эффективную процедуру:
обрежьте все старые, отплодоносившие побеги. Оставьте только молодые, зелёные стебли с завязями;
внесите под каждый куст 1-2 ст.л. комплексного минерального удобрения. Это пополнит запас питательных веществ;
полейте растения тёплой (20-25°С) водой, пролив около 5 л под каждое. Это стимулирует рост новых цветков и завязей;
для профилактики вредителей обработайте кусты специальным инсектицидным раствором.
Такие несложные манипуляции раз в 10 дней будут поддерживать силы растений и провоцировать их на постоянное плодоношение.
Помните, что для хорошего урожая огурцов важны и другие агротехнические приёмы:
выбор правильного сорта, устойчивого к болезням;
посадка в плодородную, хорошо увлажненную почву;
регулярные поливы и рыхления междурядий;
своевременные подкормки.
Соблюдая эти правила, вы сможете наслаждаться свежими огурцами из своего огорода на протяжении всего лета!
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.