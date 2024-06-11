Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы

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Для выращивания герани в саду нужно хорошо освещённое место

Садоводство » Цветы

Выращивать герань можно как в домашних условиях, так и в саду. Есть важные правила в этом процессе, которым нужно следовать.

Для выращивания герани в саду нужно хорошо освещённое место
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Где лучше выращивать герань

Герань предпочитает влажную, питательную и хорошо дренированную почву. Выберите для растения хорошо освещенное место в саду или в доме. Если вы выращиваете герань на улице, перенесите горшки в помещение осенью, чтобы защитить растение от холода.

Для выращивания цветов хороша нейтральная или щелочная почва.
Выращивать растение можно на грядках, в контейнерах или подвесных цветочных горшках. Если цветы растут под стеклом, защищайте их от прямых солнечных лучей в разгар лета.

Как ухаживать за геранью

Чтобы стимулировать цветок к цветению, тщательно поливайте герань. После цветения удалите все увядшие и повреждённые листья и обрежьте растение на треть.

Зимой размещайте герань в тёплом, светлом месте в доме. В холодное время года полив следует сократить. Весной удобряйте растение и чаще поливайте цветок.

В доме выращивайте герань вдали от отопительных приборов и открытого огня.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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