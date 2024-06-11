Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы

Выращивать герань можно как в домашних условиях, так и в саду. Есть важные правила в этом процессе, которым нужно следовать.
Герань предпочитает влажную, питательную и хорошо дренированную почву. Выберите для растения хорошо освещенное место в саду или в доме. Если вы выращиваете герань на улице, перенесите горшки в помещение осенью, чтобы защитить растение от холода.
Для выращивания цветов хороша нейтральная или щелочная почва.
Выращивать растение можно на грядках, в контейнерах или подвесных цветочных горшках. Если цветы растут под стеклом, защищайте их от прямых солнечных лучей в разгар лета.
Чтобы стимулировать цветок к цветению, тщательно поливайте герань. После цветения удалите все увядшие и повреждённые листья и обрежьте растение на треть.
Зимой размещайте герань в тёплом, светлом месте в доме. В холодное время года полив следует сократить. Весной удобряйте растение и чаще поливайте цветок.
В доме выращивайте герань вдали от отопительных приборов и открытого огня.
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