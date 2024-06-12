Ароматный хлеб с кабачками на скорую руку: готовится без дрожжей

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Хлеб из кабачков: секреты выпечки

1:10
Еда

Хлеб из кабачков — это простой в приготовлении рецепт. Хлеб готовится из муки, тёртых кабачков и яиц.

Хлеб из кабачков: секреты выпечки
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот аппетитный хлебушек можно подавать к любому блюду, все будут от него в восторге. 

Ингредиенты

  • 2 чашки тёртых кабачков
  • 1 стакан растительного масла
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка соли
  • 3 стакана муки
  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 3 чайные ложки корицы
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 стакана измельчённых грецких орехов

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов.
  2. Смажьте маслом и посыпьте мукой две формы для хлеба.
  3. Возьмите большую миску и взбейте яйца до лёгкой пены.
  4. Смешайте масло и сахар, добавьте тёртые кабачки и ваниль.
  5. Смешайте муку, корицу, соду, разрыхлитель, соль и грецкие орехи. Вмешайте в яичную смесь. Вылейте тесто в две формы и выпекайте 60 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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