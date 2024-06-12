Ароматный хлеб с кабачками на скорую руку: готовится без дрожжей
Хлеб из кабачков: секреты выпечки
1:10
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12.06.2024 19:28
Хлеб из кабачков — это простой в приготовлении рецепт. Хлеб готовится из муки, тёртых кабачков и яиц.
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Этот аппетитный хлебушек можно подавать к любому блюду, все будут от него в восторге.
Ингредиенты
2 чашки тёртых кабачков
1 стакан растительного масла
2 чайные ложки ванильного экстракта
1 чайная ложка пищевой соды
1 чайная ложка соли
3 стакана муки
3 яйца
1 стакан сахара
3 чайные ложки корицы
1/4 чайной ложки разрыхлителя
1/2 стакана измельчённых грецких орехов
Приготовление
Разогрейте духовку до 165 градусов.
Смажьте маслом и посыпьте мукой две формы для хлеба.
Возьмите большую миску и взбейте яйца до лёгкой пены.
Смешайте масло и сахар, добавьте тёртые кабачки и ваниль.
Смешайте муку, корицу, соду, разрыхлитель, соль и грецкие орехи. Вмешайте в яичную смесь. Вылейте тесто в две формы и выпекайте 60 минут.
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