Ароматный хлеб с кабачками на скорую руку: готовится без дрожжей

Хлеб из кабачков: секреты выпечки

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлеб из кабачков — это простой в приготовлении рецепт. Хлеб готовится из муки, тёртых кабачков и яиц.

Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот аппетитный хлебушек можно подавать к любому блюду, все будут от него в восторге.

Ингредиенты

2 чашки тёртых кабачков

1 стакан растительного масла

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 чайная ложка пищевой соды

1 чайная ложка соли

3 стакана муки

3 яйца

1 стакан сахара

3 чайные ложки корицы

1/4 чайной ложки разрыхлителя

1/2 стакана измельчённых грецких орехов

Приготовление