Случайно наступили на лапу собаки: вот что нужно сделать немедленно

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Случайно наступили собаке на лапу: вот как попросить у питомца прощения

1:13
Зоосфера » Собаки

Даже самый внимательный хозяин может случайно наступить собаке на лапу.

Случайно наступили собаке на лапу: вот как попросить у питомца прощения
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После такого инцидента многие начинают сильно волноваться, ведь питомец может воспринять это как агрессию или незаслуженное наказание.

К счастью, есть способ извиниться перед четвероногим другом и "объяснить", что случившееся было чистой случайностью.

Собака поймет, что ей не хотели причинить боль, и не будет обижаться.

Что следует сделать человеку?

Нужно извиниться. Сначала — словами. Достаточно сказать: "Прости, я случайно".

Хотя собака вряд ли поймет сами слова, она точно уловит интонацию.

Если хозяин искренне просит прощения, четвероногий друг сразу поймет, что произошло, и почувствует эмоции человека.

Извинение стоит подкрепить чем-то приятным. Например, можно дать собаке лакомство.

Но еще более интересный вариант — новая игрушка. Питомец обрадуется подарку и во время игры наверняка забудет о неприятном происшествии.

Таким образом, каждый хозяин должен иметь запас новых игрушек, чтобы была возможность извиниться перед четвероногим другом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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