Ваша собака постоянно лает? Вот что скрывается за её поведением

Шумная собака может стать причиной беспокойства. Часто питомец лает в квартире или на улице без видимых причин.
Не ждите, пока терпение соседей или прохожих закончится. Важно выяснить причины такого поведения, а не думать, что собака общается с другими животными или людьми.
Собаки общаются иначе — через язык тела, а не лай. Лай обычно означает возбуждение, объясняет ветеринар Лидия Лисичкина для "Доктор Питер".
Страх у питомца
Собака может нервничать из-за любого шума. Если других раздражителей нет, а она продолжает лаять — это сигнал тревоги.
Такое поведение может возникнуть после наказания, переезда, появления детей в доме или страха одиночества.
"Фрустрация барьера"
Поведение может быть вызвано другой собакой за окном или забором, к которой ваш питомец не может подойти.
Хозяин может успокоить собаку своим присутствием рядом.
"Реакция на чужака"
В этом случае собака реагирует на приближение незнакомца к её территории. Эксперты считают, что такое поведение характерно для молодых и возбудимых кобелей, даже немного трусливых.
Как справиться
На улице рекомендуется выгуливать такую собаку на поводке, а не на рулетке.
Стоит менять маршрут и место выгула, где редко встречаются другие собаки.
Важно переключать внимание собаки, например, с помощью угощения или игрушки.
Необходимо обучить команду "тихо".
Терпение и отказ от физических мер воздействия, включая электрический ошейник, важны. Эти методы только усугубляют ситуацию и могут вызвать агрессию у животного.
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