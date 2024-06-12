Ваша собака постоянно лает? Вот что скрывается за её поведением

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Почему собака постоянно лает в квартире или на улице: советы экспертов

1:50
Зоосфера

Шумная собака может стать причиной беспокойства. Часто питомец лает в квартире или на улице без видимых причин.

Почему собака постоянно лает в квартире или на улице: советы экспертов
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не ждите, пока терпение соседей или прохожих закончится. Важно выяснить причины такого поведения, а не думать, что собака общается с другими животными или людьми.

Собаки общаются иначе — через язык тела, а не лай. Лай обычно означает возбуждение, объясняет ветеринар Лидия Лисичкина для "Доктор Питер".

Страх у питомца

Собака может нервничать из-за любого шума. Если других раздражителей нет, а она продолжает лаять — это сигнал тревоги.

Такое поведение может возникнуть после наказания, переезда, появления детей в доме или страха одиночества.

"Фрустрация барьера"

Поведение может быть вызвано другой собакой за окном или забором, к которой ваш питомец не может подойти.

Хозяин может успокоить собаку своим присутствием рядом.

"Реакция на чужака"

В этом случае собака реагирует на приближение незнакомца к её территории. Эксперты считают, что такое поведение характерно для молодых и возбудимых кобелей, даже немного трусливых.

Как справиться

На улице рекомендуется выгуливать такую собаку на поводке, а не на рулетке.

Стоит менять маршрут и место выгула, где редко встречаются другие собаки.

Важно переключать внимание собаки, например, с помощью угощения или игрушки.

Необходимо обучить команду "тихо".

Терпение и отказ от физических мер воздействия, включая электрический ошейник, важны. Эти методы только усугубляют ситуацию и могут вызвать агрессию у животного.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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