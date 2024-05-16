Сеем морковь без прореживания: эти 2 метода избавят от необходимости ползать рядом с грядками

Как посеять морковь, не прореживая

С наступлением тепла почва на огороде прогревается, многие огородники скоро начнут сеять морковь. Это можно сделать так, чтобы потом не пришлось прореживать всходы.

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Садовый маркер

Его можно сделать самостоятельно. Прикрепите палочки к доске так, чтобы они делали лунки. Расстояние между рядами нужно сделать 15 см, а в ряду — 7 см. Оно идеально подходит для посева моркови.

Маркером, то есть доской, надавите на землю на грядке, оставляя лунки. В них сейте морковь.

Главное, что всходы вырастают на таком расстоянии, что дальнейшее прореживание растений не требуется. Это экономит семена, ведь лишние растения не нужно выдёргивать и выкидывать, а также экономит время и силы.

Яичный лоток

Второй способ посева моркови заключается в использовании яичного лотка для создания лунок. Лучше всего взять пластиковый, а не бумажный лоток.

Бумажный лоток оставляет не глубокие лунки и плохо отпечатывается на почве, тогда как пластиковый более удобен в использовании. Процесс посева семян такой же: с помощью яичного лотка делайте лунки на грядке и сейте в них семена моркови.

Затем присыпайте землёй и полейте грядку из лейки. При таком посеве всходы также вырастают на таком расстоянии, что прореживание не требуется.