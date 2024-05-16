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Три признака несовместимости: как определить, что крем не подходит вашей коже

Три признака того, что крем не подходит для вас

1:31
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В наше время распространенная ситуация: в социальных сетях рекламируется средство, каждый новый отзыв обещает еще больше, и уже у всех твоих знакомых есть этот продукт. Тебе не остается выбора, кроме как приобрести его. И ты начинаешь использовать его день за днем, но в какой-то момент понимаешь, что что-то идет не так. На коже появляются воспаления, которых не было до этого, и когда наносишь тональный крем, средство начинает скатываться. Есть несколько признаков, по которым можно понять, что крем не подходит именно вам. Узнали об этом у врача-косметолога.

Три признака того, что крем не подходит для вас
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

Первый признак — появление аллергической реакции на коже. Это может проявиться в виде покраснения, жжения, зуда или отечности после нанесения крема. Это часто свидетельствует о том, что вы аллергичны на один из компонентов средства. Для выявления аллергена можно использовать патч-тест.

Второй признак — скатывание крема. Часто это может происходить из-за несовместимости текстуры и состава крема с типом вашей кожи. Или из-за неполноты состава или химических компонентов.

Третий признак — неудобство в использовании средства. Это может быть вызвано различными факторами, такими как отдушка, текстура или упаковка. Важно, чтобы косметика была комфортной и приятной для вас, иначе это может испортить весь опыт использования продукта.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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