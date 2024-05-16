Этот многолетник прекрасно впишется в любую цветочную композицию: порадует нежно-голубыми цветами

Посадите на участке амсонию

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот многолетник прекрасно вписывается в любую цветочную композицию и оригинально смотрится в ландшафте участка. Он отличается нетребовательностью и относительно высокой устойчивостью к холодам.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nhq9801/36323778626/ by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Амсония представляет собой полукустарник высотой около 50 см. На множестве стеблей, плотно расположенных друг к другу, находятся тонкие удлинённые листья. Цветёт амсония с конца мая около месяца. Нежно-голубые цветки, похожие на звёздочки, собраны в кистевидные соцветия.

Интересно, что после цветения, в июле, листва меняет цвет с зелёного на светло-серый, а с приходом осени приобретает насыщенный жёлтый оттенок.

Амсонию лучше всего выращивать на открытом солнечном участке, но допустима посадка и в небольшом затенении. В этом случае растению потребуется подвязка и обрезка для придания кусту аккуратного вида, так как в тени кусты вытягиваются и выглядят рыхлыми, в то время как на солнце они растут компактно.

Важно, чтобы почва была влажной; можно высадить растение на берегу водоёма. Наиболее подходящий грунт для амсонии — супесчаный или песчаный. Растение любит влагу, поэтому поливать его нужно часто и обильно. За сезон 2-3 раза вносят удобрения, комбинируя минеральные составы и органику.

Амсония хоть и не является теплолюбивым растением, но на зиму требует укрытия. Перед этим, в преддверии холодов, куст обрезают, оставляя 10 см, и укрывают лапником, опилками или нетканым материалом.

В саду амсония лучше всего выглядит в групповых посадках. В качестве компаньонов для неё подойдут примула, папоротники, бадан и флоксы.