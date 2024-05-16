"Редкое явление": Анна Снаткина вывела в свет 11-летнюю дочь, сыгравшую роль в кино

Актриса Снаткина вышла в свет с дочерью, дебютировавшей в кино

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Снаткина появилась на премьерном показе фильма "Каждый мечтает о собаке" со своей 11-летней дочерью Вероникой. Для девочки картина стала первой большой дебютной киноработой.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Вместе с актрисой на ковровой дорожке появился и ее супруг, экс-резидент Comedy Club Виктор Васильев — отец Вероники. Анна Снаткина выбрала для выхода черные брюки с завышенной талией и серо-металлическую блузку. Наследница артистки пришла в белом костюме-оверсайз, а муж облачился в темно-синий пиджак и брюки с серой футболкой.

Вероника в беседе с журналистами призналась, что потратила свой гонорар на покупку красивых вещей.

Анна Снаткина вышла замуж за Виктора Васильева в 2012 году, их дочь появилась на свет 18 апреля 2023 года. До 2019 года супруги скрывали дочь от публики.

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