Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PLOS Med: каждый год жара во всем мире уносит более 150 тыс. жизней
Дикий бык напал на туристку на пляже Мексики
Как приготовить ароматный чай с лемонграссом
Что следует избегать перед маникюром: основные запреты и правила
Агутина обрадовала высокая награда: приятно быть звездой
Болгария намерена отсудить у "Газпрома" €400 млн
Посадите на участке амсонию
Кинологи рассказали, что делает собака, когда остается одна
Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
"Редкое явление": Анна Снаткина вывела в свет 11-летнюю дочь, сыгравшую роль в кино

Актриса Снаткина вышла в свет с дочерью, дебютировавшей в кино

1:06
Шоу-бизнес

Актриса Анна Снаткина появилась на премьерном показе фильма "Каждый мечтает о собаке" со своей 11-летней дочерью Вероникой. Для девочки картина стала первой большой дебютной киноработой.

Актриса Снаткина вышла в свет с дочерью, дебютировавшей в кино
Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Вместе с актрисой на ковровой дорожке появился и ее супруг, экс-резидент Comedy Club Виктор Васильев — отец Вероники. Анна Снаткина выбрала для выхода черные брюки с завышенной талией и серо-металлическую блузку. Наследница артистки пришла в белом костюме-оверсайз, а муж облачился в темно-синий пиджак и брюки с серой футболкой.

Вероника в беседе с журналистами призналась, что потратила свой гонорар на покупку красивых вещей.

Анна Снаткина вышла замуж за Виктора Васильева в 2012 году, их дочь появилась на свет 18 апреля 2023 года. До 2019 года супруги скрывали дочь от публики.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Актриса Снаткина вышла в свет с дочерью, дебютировавшей в кино
PLOS Med: каждый год жара во всем мире уносит более 150 тыс. жизней
Дикий бык напал на туристку на пляже Мексики
Как приготовить ароматный чай с лемонграссом
Что следует избегать перед маникюром: основные запреты и правила
Агутина обрадовала высокая награда: приятно быть звездой
Болгария намерена отсудить у "Газпрома" €400 млн
Посадите на участке амсонию
Кинологи рассказали, что делает собака, когда остается одна
Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников