Вкусный и ароматный зелёный чай с лемонграссом: важная часть диеты для похудения

Как приготовить ароматный чай с лемонграссом

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай с лемонграссом является важной частью диеты для похудения, к тому же он очень полезен для здоровья. Это детокс-напиток обязательно следует включить в свой рацион.

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Этот вкусный чай можно пить и вечером перед сном, чтобы лучше спать.

Ингредиенты

1/2 стакана лимонной травы

Сахар по желанию

2 чайные ложки листьев зелёного чая

4 стакана воды

Листья мяты по желанию

Приготовление

Поставьте кастрюлю на огонь и налейте в неё много воды. Доведите до кипения, затем добавьте лемонграсс, листья мяты и сахар. Перемешайте и немного покипятите, далее варите на медленном огне. Когда всё будет готово, выключите конфорку и добавьте чайные листья. Дайте смеси настояться в течение минуты, затем разлейте по чашкам.