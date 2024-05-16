Вкусный и ароматный зелёный чай с лемонграссом: важная часть диеты для похудения

Чай с лемонграссом является важной частью диеты для похудения, к тому же он очень полезен для здоровья. Это детокс-напиток обязательно следует включить в свой рацион.
Этот вкусный чай можно пить и вечером перед сном, чтобы лучше спать.
Поставьте кастрюлю на огонь и налейте в неё много воды. Доведите до кипения, затем добавьте лемонграсс, листья мяты и сахар. Перемешайте и немного покипятите, далее варите на медленном огне. Когда всё будет готово, выключите конфорку и добавьте чайные листья. Дайте смеси настояться в течение минуты, затем разлейте по чашкам.
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