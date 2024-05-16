Новость о смерти 53-летнего журналиста Максима Кононенко потрясла общественность. Рассказываем, какие проекты прославили представителя СМИ.
Журналист Максим Кононенко обрёл популярность благодаря созданию двух культовых проектов — "ИдиотЪ" и "Владимир Владимирович tm".
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни Роджер Корман, пионер независимого кинематографа.
Как сообщает "Вечерняя Москва", на данных площадках он размещал политические анекдоты и истории, которые позже превращались в фольклорные шутки.
Например, он изобразил спикера Госдумы Бориса Грызлова в виде андроида с пластиковым лицом и синтетическими усами. Кононенко известен резкими шутками, за которые его блокировали в "Живом журнале".
В последние годы жизни журналист Кононенко размышлял на политические темы. Он обвинял российскую оппозицию и был автором Telegram-канала "Специально для RT".
Максим Кононенко умер в Научно-клиническом центре № 3 из-за внутреннего кровотечения 14 мая.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.