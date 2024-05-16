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Скончавшийся на днях журналист Максим Кононенко прославился политическими шутками

"Живой журнал" и политические шутки: чем известен журналист Максим Кононенко?

1:12
Шоу-бизнес

Новость о смерти 53-летнего журналиста Максима Кононенко потрясла общественность. Рассказываем, какие проекты прославили представителя СМИ.

"Живой журнал" и политические шутки: чем известен журналист Максим Кононенко?
Фото: https://vk.com/kononenko_me?ysclid=lw96p7bw6h427888334 by ВК-аккаунт Максима Кононенко is licensed under public doman

Журналист Максим Кононенко обрёл популярность благодаря созданию двух культовых проектов — "ИдиотЪ" и "Владимир Владимирович tm".

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни Роджер Корман, пионер независимого кинематографа.

Как сообщает "Вечерняя Москва", на данных площадках он размещал политические анекдоты и истории, которые позже превращались в фольклорные шутки.

Например, он изобразил спикера Госдумы Бориса Грызлова в виде андроида с пластиковым лицом и синтетическими усами. Кононенко известен резкими шутками, за которые его блокировали в "Живом журнале".

В последние годы жизни журналист Кононенко размышлял на политические темы. Он обвинял российскую оппозицию и был автором Telegram-канала "Специально для RT".

Максим Кононенко умер в Научно-клиническом центре № 3 из-за внутреннего кровотечения 14 мая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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