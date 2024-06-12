Кошачий секрет раскрыт: почему ваш кот делает вид, что спит

Спящий пушистик выглядит очень мило. Однако знайте, что иногда ваш кот не спит на самом деле, а просто притворяется. Почему животное так поступает? Нет, у мурлыки нет цели "пошутить" над вами.
Скорее всего, у питомца есть другая причина, чтобы изображать сон. Есть минимум три ситуации, когда кошка начинает делать вид, что спит.
Кошка в стрессовой ситуации
Если вы думаете, что кошка всегда чувствует себя в вашем доме абсолютно безопасно, то это не совсем так. Иногда мурлыка слышит громкие звуки, которые пугают её.
Иногда питомцу кажется, что на него может напасть "хищник". Например, собака, живущая в той же квартире. Кот может притворяться спящим, чтобы снять стресс или стать "невидимым" для "соперника".
Кошка хочет украсть еду
Охотничий инстинкт может сработать у пушистого питомца даже в отсутствии мышей и птиц. Кошка может захотеть украсть еду у хозяина. Она может притворяться спящей, чтобы показать: "Я ничего не делаю".
А затем мурлыка внезапно "просыпается" и неожиданно забирает кусочек еды у человека.
Кошке нужно "переключиться"
Притворяясь спящей, кошка экономит энергию, временно забывая о чрезмерной активности.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?