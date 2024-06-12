Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ обстреливают Херсонскую область
Эксперт Иванов объяснил, как распределить груз в багажнике перед автопутешествием
Тайская еда: чего стоит избегать туристам, чтобы не отравиться
Чесночно-сметанный соус с зеленью: к мясу или рыбе
Как избавиться от грушевого трубковёрта?
Врач Красюк предупреждает: лаки для ногтей с вредными добавками могут вызвать рак
Новое датирование выявило разницу во времени между палеолитическими очагами
Собчак высказалась о дешёвом телефоне Павла Дурова
"Мир квартир" рассказал о недопустимых изменениях на балконе или лоджии
Кошачий секрет раскрыт: почему ваш кот делает вид, что спит

Почему кошки иногда притворяются спящими: 3 причины

1:21
Зоосфера » Кошки

Спящий пушистик выглядит очень мило. Однако знайте, что иногда ваш кот не спит на самом деле, а просто притворяется. Почему животное так поступает? Нет, у мурлыки нет цели "пошутить" над вами.

Почему кошки иногда притворяются спящими: 3 причины
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Скорее всего, у питомца есть другая причина, чтобы изображать сон. Есть минимум три ситуации, когда кошка начинает делать вид, что спит.

Кошка в стрессовой ситуации

Если вы думаете, что кошка всегда чувствует себя в вашем доме абсолютно безопасно, то это не совсем так. Иногда мурлыка слышит громкие звуки, которые пугают её.

Иногда питомцу кажется, что на него может напасть "хищник". Например, собака, живущая в той же квартире. Кот может притворяться спящим, чтобы снять стресс или стать "невидимым" для "соперника".

Кошка хочет украсть еду

Охотничий инстинкт может сработать у пушистого питомца даже в отсутствии мышей и птиц. Кошка может захотеть украсть еду у хозяина. Она может притворяться спящей, чтобы показать: "Я ничего не делаю".

А затем мурлыка внезапно "просыпается" и неожиданно забирает кусочек еды у человека.

Кошке нужно "переключиться"

Притворяясь спящей, кошка экономит энергию, временно забывая о чрезмерной активности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Российские удары продолжают обнулять военные аэродромы Украины Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
Последние материалы
Автоэксперт Колодочкин рассказал, как продлить срока службы двигателя
Почему не рекомендуется носить гель-лак более двух недель
В Хабаровске осудили военного, который убил сослуживца из-за ушедшей проститутки
Как приготовить чесночный соус с петрушкой
Первая партия самолётов F-16 от Нидерландов на Украину поступит этим летом
Что собаки видят на экране телевизора
Артемий Лебедев пожаловался на то, что фасад РАНХиГС с его дизайном изуродовали
Россия вошла в топ-10 стран по расходам на зарубежные поездки в 2023 году
В России с 1 июля скорректируются условия ипотечных программ
Борьба с конским щавелем: народные методы и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников