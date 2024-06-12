Кошачий секрет раскрыт: почему ваш кот делает вид, что спит

Почему кошки иногда притворяются спящими: 3 причины

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Спящий пушистик выглядит очень мило. Однако знайте, что иногда ваш кот не спит на самом деле, а просто притворяется. Почему животное так поступает? Нет, у мурлыки нет цели "пошутить" над вами.

Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Скорее всего, у питомца есть другая причина, чтобы изображать сон. Есть минимум три ситуации, когда кошка начинает делать вид, что спит.

Кошка в стрессовой ситуации

Если вы думаете, что кошка всегда чувствует себя в вашем доме абсолютно безопасно, то это не совсем так. Иногда мурлыка слышит громкие звуки, которые пугают её.

Иногда питомцу кажется, что на него может напасть "хищник". Например, собака, живущая в той же квартире. Кот может притворяться спящим, чтобы снять стресс или стать "невидимым" для "соперника".

Кошка хочет украсть еду

Охотничий инстинкт может сработать у пушистого питомца даже в отсутствии мышей и птиц. Кошка может захотеть украсть еду у хозяина. Она может притворяться спящей, чтобы показать: "Я ничего не делаю".

А затем мурлыка внезапно "просыпается" и неожиданно забирает кусочек еды у человека.

Кошке нужно "переключиться"

Притворяясь спящей, кошка экономит энергию, временно забывая о чрезмерной активности.