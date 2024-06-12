Как не испортить отдых в Таиланде: от чего стоит отказаться, чтобы избежать пищевого отравления

Тайская кухня славится своим разнообразием и неповторимыми вкусами, однако туристам следует быть осторожными при выборе блюд, чтобы избежать пищевого отравления. Вот несколько рекомендаций, что не стоит есть в Таиланде:
Уличная еда
Несмотря на свою популярность и доступность, уличные закуски могут быть небезопасными из-за несоблюдения санитарных норм. Особенно опасны блюда, содержащие мясо или морепродукты, которые могут храниться в неправильных условиях.
Сырые морепродукты
Суши, сашими и другие сырые морепродукты могут содержать паразитов и бактерии, вызывающие серьёзные кишечные инфекции. Лучше выбирать морепродукты, прошедшие тепловую обработку, либо есть в проверенных местах.
Немытые фрукты и овощи
Фрукты и овощи, особенно купленные на рынках, могут быть обработаны химикатами или заражены бактериями. Обязательно мойте их перед употреблением или выбирайте те, которые можно очистить от кожуры.
Блюда с майонезом и молочными продуктами
Эти продукты быстро портятся в жарком климате Таиланда, особенно если они хранились без холодильника.
Вода из-под крана и напитки со льдом
Вода в Таиланде не всегда соответствует стандартам безопасности, поэтому пить её из-под крана или со льдом, сделанным из такой воды, не рекомендуется. Предпочтительнее пить бутилированную воду.
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