Как не испортить отдых в Таиланде: от чего стоит отказаться, чтобы избежать пищевого отравления

Тайская еда: чего стоит избегать туристам, чтобы не отравиться

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тайская кухня славится своим разнообразием и неповторимыми вкусами, однако туристам следует быть осторожными при выборе блюд, чтобы избежать пищевого отравления. Вот несколько рекомендаций, что не стоит есть в Таиланде:

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уличная еда

Несмотря на свою популярность и доступность, уличные закуски могут быть небезопасными из-за несоблюдения санитарных норм. Особенно опасны блюда, содержащие мясо или морепродукты, которые могут храниться в неправильных условиях.

Сырые морепродукты

Суши, сашими и другие сырые морепродукты могут содержать паразитов и бактерии, вызывающие серьёзные кишечные инфекции. Лучше выбирать морепродукты, прошедшие тепловую обработку, либо есть в проверенных местах.

Немытые фрукты и овощи

Фрукты и овощи, особенно купленные на рынках, могут быть обработаны химикатами или заражены бактериями. Обязательно мойте их перед употреблением или выбирайте те, которые можно очистить от кожуры.

Блюда с майонезом и молочными продуктами

Эти продукты быстро портятся в жарком климате Таиланда, особенно если они хранились без холодильника.

Вода из-под крана и напитки со льдом

Вода в Таиланде не всегда соответствует стандартам безопасности, поэтому пить её из-под крана или со льдом, сделанным из такой воды, не рекомендуется. Предпочтительнее пить бутилированную воду.