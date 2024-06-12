Листья груши сворачиваются в трубочку: рассказываем, как избавиться от грушевого трубковёрта

Как избавиться от грушевого трубковёрта?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Вредитель, который сворачивает листья груши в трубочки, называется грушевым трубковёртом или виноградным трубковёртом. Этот жук-долгоносик повреждает почки и листья плодовых деревьев и винограда. Внешне он может быть блестящего зеленоватого цвета или иметь синий отлив.

Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы предотвратить значительные потери листвы, которые могут достигать 30-40%, необходимо бороться с грушевым трубковертом. Основные методы борьбы включают:

Клеевые пояса. Установите на ствол груши клеевые пояса в апреле, до выхода жуков из почвы. Это предотвратит их попадание в крону дерева.

Стряхивание жуков. Периодически стряхивайте жуков с кроны дерева на подстилку.

Химическая обработка. Обрабатывайте деревья инсектицидами, когда на них распустится молодая листва. Обработку проводите тщательно, чтобы препарат покрыл все листья.

Проверка и удаление трубочек. Регулярно осматривайте деревья на наличие свернутых трубочек из листьев. При обнаружении сразу же удаляйте и уничтожайте их. Искать жуков нет смысла, так как после яйцекладки они погибают.