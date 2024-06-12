Листья груши сворачиваются в трубочку: рассказываем, как избавиться от грушевого трубковёрта

Вредитель, который сворачивает листья груши в трубочки, называется грушевым трубковёртом или виноградным трубковёртом. Этот жук-долгоносик повреждает почки и листья плодовых деревьев и винограда. Внешне он может быть блестящего зеленоватого цвета или иметь синий отлив.
Чтобы предотвратить значительные потери листвы, которые могут достигать 30-40%, необходимо бороться с грушевым трубковертом. Основные методы борьбы включают:
Клеевые пояса. Установите на ствол груши клеевые пояса в апреле, до выхода жуков из почвы. Это предотвратит их попадание в крону дерева.
Стряхивание жуков. Периодически стряхивайте жуков с кроны дерева на подстилку.
Химическая обработка. Обрабатывайте деревья инсектицидами, когда на них распустится молодая листва. Обработку проводите тщательно, чтобы препарат покрыл все листья.
Проверка и удаление трубочек. Регулярно осматривайте деревья на наличие свернутых трубочек из листьев. При обнаружении сразу же удаляйте и уничтожайте их. Искать жуков нет смысла, так как после яйцекладки они погибают.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?