Секреты идеальной поездки: как правильно уложить багаж в машину и избежать штрафов

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Эксперт Иванов объяснил, как распределить груз в багажнике перед автопутешествием

2:14
Авто

Для того чтобы дальняя поездка в автомобиле принесла удовольствие, важно найти баланс между комфортом и безопасностью. Как этого достичь при укладке багажа в машину, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами "Авито Авто" Владислав Иванов.

Эксперт Иванов объяснил, как распределить груз в багажнике перед автопутешествием
Фото: Wikipedia by Magnus Bäck is licensed under public domain

"Во время поездки вещи не должны мешать управлению автомобилем и не должны попадать под ноги водителю. Также нельзя закрывать обзор, будь то лобовое или боковые стекла. Не размещайте ничего на торпедо и шторке, закрывающей багажник. Помните, что легковой автомобиль — не грузовик", — советует эксперт.

Иванов напоминает, что у машины есть разрешенная максимальная масса, превышение которой может привести к неприятным последствиям и штрафам.

"Самые тяжелые вещи следует размещать первыми и как можно ближе к полу, желательно в центре, чтобы не нарушать распределение веса и не смещать центр тяжести автомобиля. В багажнике тяжелый груз надо придвинуть к спинке заднего сиденья, а остальное разместить по периметру, чтобы минимизировать сдвиги", — рекомендует эксперт.

Чемоданы лучше положить на бок, чтобы они не катались на колесиках во время поездки. Все вещи в салоне нужно закрепить веревками или багажными ремнями. Для перевозки доски для серфинга или сапа рекомендуется использовать рейлинги на крыше. Если такие длинные предметы разместить в салоне, они могут выступать в окно, что изменит габариты автомобиля и создаст опасность для других участников движения.

"Даже при размещении вещей на крыше следует помнить, что перевозить можно не все. Ограничения указаны в ПДД, а выступающий за границы кузова груз нужно обозначить знаком "крупногабаритный груз" и красным фонарем в темное время суток", — уточняет специалист.

Что касается домашних животных, их следует перевозить в переноске, для которой нужно заранее определить место. Нельзя отпускать животных гулять по салону машины, так как они могут помешать водителю или пострадать при резком маневре или повороте, заключает Иванов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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