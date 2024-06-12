Секреты идеальной поездки: как правильно уложить багаж в машину и избежать штрафов

Для того чтобы дальняя поездка в автомобиле принесла удовольствие, важно найти баланс между комфортом и безопасностью. Как этого достичь при укладке багажа в машину, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами "Авито Авто" Владислав Иванов.
"Во время поездки вещи не должны мешать управлению автомобилем и не должны попадать под ноги водителю. Также нельзя закрывать обзор, будь то лобовое или боковые стекла. Не размещайте ничего на торпедо и шторке, закрывающей багажник. Помните, что легковой автомобиль — не грузовик", — советует эксперт.
Иванов напоминает, что у машины есть разрешенная максимальная масса, превышение которой может привести к неприятным последствиям и штрафам.
"Самые тяжелые вещи следует размещать первыми и как можно ближе к полу, желательно в центре, чтобы не нарушать распределение веса и не смещать центр тяжести автомобиля. В багажнике тяжелый груз надо придвинуть к спинке заднего сиденья, а остальное разместить по периметру, чтобы минимизировать сдвиги", — рекомендует эксперт.
Чемоданы лучше положить на бок, чтобы они не катались на колесиках во время поездки. Все вещи в салоне нужно закрепить веревками или багажными ремнями. Для перевозки доски для серфинга или сапа рекомендуется использовать рейлинги на крыше. Если такие длинные предметы разместить в салоне, они могут выступать в окно, что изменит габариты автомобиля и создаст опасность для других участников движения.
"Даже при размещении вещей на крыше следует помнить, что перевозить можно не все. Ограничения указаны в ПДД, а выступающий за границы кузова груз нужно обозначить знаком "крупногабаритный груз" и красным фонарем в темное время суток", — уточняет специалист.
Что касается домашних животных, их следует перевозить в переноске, для которой нужно заранее определить место. Нельзя отпускать животных гулять по салону машины, так как они могут помешать водителю или пострадать при резком маневре или повороте, заключает Иванов.
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