Что такое сон-туризм?

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде, США, Китае, ОАЭ, Японии и других странах есть специальные гостиницы для сна. В них есть кровати, которые укачивают гостей, музыка, способствующая расслаблению, матрасы с вибромассажем и другие удобства.

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Кроме того, в туристический пакет могут быть включены медитации, специальное меню и консультации специалистов.

Конечно, гости не только спят в таких отелях, но и занимаются обычными туристическими активностями. Однако эти отели расположены вдали от городского шума и суеты, и каждый день в них наполнен релаксационными практиками.

В каждом отеле свой график, но везде предусмотрены два тихих часа в течение дня и достаточно времени для отдыха вечером и ночью. Вы можете использовать это время для сна или для прогулок по городу — вас никто не будет заставлять делать что-то определённое.