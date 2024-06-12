Что такое сон-туризм?

В Таиланде, США, Китае, ОАЭ, Японии и других странах есть специальные гостиницы для сна. В них есть кровати, которые укачивают гостей, музыка, способствующая расслаблению, матрасы с вибромассажем и другие удобства.
Кроме того, в туристический пакет могут быть включены медитации, специальное меню и консультации специалистов.
Конечно, гости не только спят в таких отелях, но и занимаются обычными туристическими активностями. Однако эти отели расположены вдали от городского шума и суеты, и каждый день в них наполнен релаксационными практиками.
В каждом отеле свой график, но везде предусмотрены два тихих часа в течение дня и достаточно времени для отдыха вечером и ночью. Вы можете использовать это время для сна или для прогулок по городу — вас никто не будет заставлять делать что-то определённое.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?