Чесночно-сметанный соус с укропом и петрушкой: подавайте к рыбе и мясу

Чесночно-сметанный соус с зеленью — самый простой в приготовлении. Нужно будет всего лишь смешать необходимые ингредиенты.
Соус можно подавать с жареным мясом, блинчиками с начинкой и даже отбивными. Вы можете приготовить этот соус всего за 10 минут.
Мелко нарежьте лук, укроп и петрушку. Добавьте эти ингредиенты в сметану. Перемешайте, посолите и поперчите. Подавайте соус к картофелю фри, также он будет прекрасно сочетаться с блюдами из рыбы.
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