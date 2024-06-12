Чесночно-сметанный соус с укропом и петрушкой: подавайте к рыбе и мясу

Чесночно-сметанный соус с зеленью: к мясу или рыбе

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Чесночно-сметанный соус с зеленью — самый простой в приготовлении. Нужно будет всего лишь смешать необходимые ингредиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Соус можно подавать с жареным мясом, блинчиками с начинкой и даже отбивными. Вы можете приготовить этот соус всего за 10 минут.

Ингредиенты

2 стакана сметаны

2 столовые ложки измельчённого укропа

2 столовые ложки чеснока

2 щепотки соли

2 стакана майонеза

2 столовые ложки лука

Петрушка

2 щепотки чёрного перца

Приготовление

Мелко нарежьте лук, укроп и петрушку. Добавьте эти ингредиенты в сметану. Перемешайте, посолите и поперчите. Подавайте соус к картофелю фри, также он будет прекрасно сочетаться с блюдами из рыбы.