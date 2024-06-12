Электроавтомобили доехали до Непала

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Большое количество гидроэлектроэнергии в Непале помогает сократить импорт нефти и улучшить качество воздуха. Это особенно заметно на фоне растущих продаж электрокаров.

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Согласно публикации агентства Associated Press (AP), почти вся электроэнергия в этой горной стране производится экологически чистыми гидроэлектростанциями. Благодаря этому Непал активно развивает сеть зарядных станций для электромобилей.

По данным местной таможни, импорт электрокаров в Непал вырос вдвое в 2022 и 2023 годах. Оценки Департамента электроснабжения страны показывают, что использование электромобилей позволило сократить затраты на импорт нефти на 22 миллиона долларов в год. И эта экономия продолжает расти.

На данный момент только 6% населения Непала не имеют доступа к зарядным станциям для электромобилей. Правительство страны сделало увеличение продаж электромобилей одной из национальных целей, направленных на снижение вредных выбросов. К следующему году на электромобили будет приходиться четверть от общего числа продаж авто в Непале, а к концу десятилетия их доля составит 90%.