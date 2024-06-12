Эксперт Красюк предупредила о риске онкологических заболеваний из-за использования лака для ногтей

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Врач Красюк предупреждает: лаки для ногтей с вредными добавками могут вызвать рак

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Лаки для ногтей, содержащие вредные химические добавки, могут вызвать серьезные заболевания, включая рак, заявила врач-подолог Татьяна Красюк. Она пояснила, что такие лаки могут проникать через ноготь в кровоток и вызывать заболевания мочеполовой и нервной систем, а также онкологические заболевания.

Врач Красюк предупреждает: лаки для ногтей с вредными добавками могут вызвать рак
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на то что современные производители стараются избегать вредных веществ и помечают свои продукты знаками 5 FREE или 10 FREE, Красюк призвала соблюдать осторожность.

Врач также предупредила об опасности хождения босиком по твердым поверхностям, таким как ламинат, паркет, плитка и линолеум, так как это может привести к распластыванию передней поверхности стопы. По ее словам, ходить босиком полезно только по неровным и мягким поверхностям, например, по земле или песку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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