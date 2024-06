Эксперт Красюк предупредила о риске онкологических заболеваний из-за использования лака для ногтей

Лаки для ногтей, содержащие вредные химические добавки, могут вызвать серьезные заболевания, включая рак, заявила врач-подолог Татьяна Красюк. Она пояснила, что такие лаки могут проникать через ноготь в кровоток и вызывать заболевания мочеполовой и нервной систем, а также онкологические заболевания.

Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0