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Неандертальцы не были кочевниками: новое исследование раскрывает их тайные маршруты

Новое датирование выявило разницу во времени между палеолитическими очагами

3:17
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что очаги в Эль-Сальте, палеолитическом памятнике, использовались на протяжении более 200 лет с интервалами в десятилетия между их использованиями. Это свидетельствует о том, что неандертальцы возвращались на это место на протяжении нескольких поколений, что ставит под сомнение прежние предположения об их мобильности и моделях расселения.

Междисциплинарная группа исследователей из различных испанских учреждений применила новую комбинацию археомагнитного и археостратиграфического анализов. Этот метод использует магнитные свойства минералов в кострищах для фиксации ориентации магнитного поля Земли в момент их последнего использования.

Эти магнитные сигнатуры в сочетании со стратиграфическим анализом положения очагов в слоях земли позволили исследователям создать временную шкалу с поразительной точностью.

Команда обнаружила, что шесть очагов в Эль-Сальте были созданы в период от 200 до 240 лет с перерывами в десятилетия или даже столетия между их использованием. Это говорит о том, что неандертальцы не были просто кочевниками, но имели определенные места, которые они регулярно посещали, возможно, для сезонных занятий или поиска определенных ресурсов.

"Когда мы раскапываем археологические поселения, мы предполагаем, что они являются результатом многовековой человеческой деятельности, но не знаем, охватывала ли эта деятельность десятилетия, столетия или тысячи лет. Теперь мы можем исследовать закономерности мобильности, технологических изменений и использования пространства в этих недавно определенных временных рамках", — отметил Сантьяго Сосса-Риос, исследователь предыстории, археологии и древней истории в Университете Валенсии и автор исследования.

Авторы исследования подчеркнули, что традиционные методы датирования, такие как радиоуглеродное, ограничены образцами возрастом менее 50 000-60 000 лет и часто имеют значительную погрешность. Новый метод уменьшает эти ошибки и позволяет более детально понять деятельность человека в масштабах времени, близких к продолжительности человеческой жизни, что является крупным достижением в области археологии палеолита.

Новая методика датирования выявила разницу во времени между палеолитическими очагами. Контролируемое использование огня, возникшее не менее 790 000 лет назад, является важнейшим аспектом этого исследования.

Присутствие рядом с очагами каменных орудий, костей животных и других артефактов дало дополнительный контекст для интерпретации образа жизни неандертальцев.

Исследование подчеркивает, что неандертальцы, вымершие около 40 000 лет назад, обладали сложным социальным поведением и не были такими примитивными, как часто изображают. Регулярное использование определенных мест на протяжении веков указывает на уровень планирования и социальной структуры, который ранее недооценивался.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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