Сестра Фриске рассказала, сколько она тратит на себя и дочь каждый месяц

Сестра Жанны Фриске тратит 200 тысяч рублей в месяц

Блогерша и бывшая солистка "Блестящих" Наталья Фриске в программе "Звезды сошлись" призналась, что в месяц тратит порядка 200 тысяч рублей на себя и свою двухлетнюю дочь Луну.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

И хотя женщина признается, что слегка устала, не считает сложившуюся ситуацию из ряда вон выходящей. По ее словам, она изначально не планировала делить быт с отцом девочки, Александром Титовым, которого воспринимала лишь как донора спермы.

Фриске пояснила, что не собирается жить с мужчиной, который не имеет желания развиваться.

"Я найду ей (дочери) отца, который будет уважать и любить ее маму и ее саму", — объяснила Фриске.

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