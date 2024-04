Сестра Фриске рассказала, сколько она тратит на себя и дочь каждый месяц

Блогерша и бывшая солистка "Блестящих" Наталья Фриске в программе "Звезды сошлись" призналась, что в месяц тратит порядка 200 тысяч рублей на себя и свою двухлетнюю дочь Луну.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain