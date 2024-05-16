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Как улучшить сон: эффективные способы

Эффективные и простые способы, как улучшить сон

1:19
Здоровье

Сон является одним из важнейших факторов здоровья человека. В этой статье мы расскажем, как можно улучшить свой сон.

Эффективные и простые способы, как улучшить сон
Фото: Unsplash by Mark Solarski is licensed under public domain

Что помогает лучше спать

Прежде всего, важно соблюдать режим сна. Это означает засыпание и пробуждение в одно и то же время. Все у вас в порядке, если вы засыпаете и просыпаетесь легко и быстро.

Чтобы улучшить качество сна, откажитесь от гаджетов за 1-2 часа до сна. Поддерживайте оптимальную температуру в спальне. Не должно быть слишком холодно или слишком жарко. Проветривайте помещение перед сном. Свежий воздух поможет быстрее заснуть.

Не забывайте о физической активности. Чем больше у вас движения в течение дня, тем глубже и качественнее будет ваш сон. Уменьшите количество алкоголя и никотина перед сном, а также избегайте плотного ужина за пару часов до сна.

Следует избегать употребления возбуждающих напитков и тяжелой, трудно перевариваемой пищи в вечернее время. Избегайте употребления кофе, какао, зеленого или черного чая во второй половине дня. Эти напитки содержат кофеин. Пейте достаточное количество воды и больше гуляйте.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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