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Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес

1:26
Еда

Девушка из Великобритании сначала сама справилась с лишним весом, а затем начала делиться своим опытом с другими. Вот как ей удалось избавиться от 65 лишних килограммов.

Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Джози Варела набрала вес после болезненного расставания. Когда её вес превысил 100 кг, она взяла себя в руки и начала активно заниматься спортом. В её распорядке дня появились прогулки, пробежки и простая разминка, которые она выполняла ежедневно.

Однако главным аспектом похудения стало питание. Джози отказалась от фастфуда, который раньше был частью её ежедневного рациона. Она исключила калорийные мясные полуфабрикаты, солёные снеки и сладости.

Её новый рацион включал полезные и сбалансированные блюда: на завтрак — яйцо пашот, спаржу и авокадо; на обед — индейку с овощами и рисом, овощные салаты или вегетарианские сэндвичи; на ужин — курицу, кабачки и зелень. Джози также не отказывалась от перекусов: чтобы избежать голода между приёмами пищи, она ела сухофрукты, орехи и греческий йогурт.

Сейчас Джози 33 года, она замужем и работает фитнес-тренером. Она призналась, что её путь к похудению был не быстрым, но позволил научиться любить себя и вдохновить других на изменения.

Уточнения

Фи́тнес  — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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