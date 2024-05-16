Ваши наклейки могут стоить вам прав. Узнайте, какие стикеры на машине нелегальны

Руководство по автомобильным наклейкам: что разрешено, а что запрещено?

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Наклейки на автомобилях могут служить разными целями: от рекламы до выражения индивидуальности водителя.

Фото: Wikipedia by Karl Baron is licensed under CC BY 2.0

Некоторые наклейки, такие как информационные и декоративные, разрешены без специального согласования, если они не закрывают обзор и не затрудняют идентификацию автомобиля.

Однако, есть ограничения: реклама на спецтранспорте, использование неподходящих символов или логотипов, и стикеры, которые могут быть восприняты как официальная символика служб, строго запрещены. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Также наклеивание стикера "инвалид" без оснований может привести к штрафам, а за серьёзные нарушения, включая имитацию спецслужб или демонстрацию запрещённой символики, предусмотрено лишение прав.