Мединилла должна радовать своим шикарным цветением

Знакомим с очень красивой комнатной мединиллой

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Мединилла — это красивое и популярное растение, которое привлекает внимание своими яркими и крупными цветками. Однако, как и любое другое растение, она нуждается в определённых условиях для того, чтобы цвести и радовать своими красками. В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за мединиллой, чтобы она цвела красиво и долго.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Выберите правильное место для мединиллы. Это растение любит яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить его на восточном или западном окне. Избегайте прямых солнечных лучей, они могут повредить листья и цветы мединиллы.

2. Обеспечьте оптимальную температуру. Мединилла любит тепло, но не переносит слишком высоких температур. Оптимальный диапазон для нее — от 18 до 25 градусов Цельсия. При этом важно избегать резких перепадов температуры и сквозняков.

3. Поддерживайте влажность воздуха. Мединилла происходит из тропических регионов, поэтому она любит высокую влажность. Чтобы создать подходящий микроклимат, можно распылять воду на листья растения или использовать увлажнитель воздуха.

4. Регулярно поливайте мединиллу. Это растение нуждается в умеренном поливе, не допускайте пересыхания земляного кома, но и не заливайте ее. Лучше всего поливать мединиллу мягкой и отстоянной водой.

5. Подкармливайте растение. Мединилла нуждается в питательных веществах для активного цветения. Рекомендуется использовать удобрения для орхидей или цветущих растений, но не переусердствуйте с их количеством.

6. Поддерживайте правильную форму растения. Мединилла имеет склонность к растягиванию и может потерять свою декоративность. Чтобы этого не произошло, регулярно подрезайте побеги и удаляйте увядшие цветы.

7. Будьте внимательны к вредителям и болезням. Мединилла может подвергаться нападению различных вредителей, таких как тля или паутинный клещ. При обнаружении проблемы, немедленно примите меры для её устранения.