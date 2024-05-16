Что делать, если арендатор нарушает договор: руководство для владельцев жилья

Закон запрещает выгонять арендатора одним днем

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Арендодатель не может выселить арендатора в один день, даже если тот нарушает условия договора. Об этом РИА Новости сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

По закону арендодатель имеет право расторгнуть договор, уведомив арендатора за три месяца. Досрочное расторжение возможно при наличии веских причин, таких как невнесение арендной платы более двух раз после установленного срока или за полгода и более, порча имущества, использование жилья не по назначению, а также нарушение прав и интересов соседей.

Однако даже в таких случаях выселение за один день невозможно. Для расторжения договора арендодателю нужно обратиться в суд.

Эксперт также отметил, что закон применяется только при наличии письменного договора между сторонами. В случае устной договоренности, спор не подпадает под правовое регулирование и не может быть разрешен в суде.