Похожа на сладкую вату: учёные открыли планету с меньшей плотностью, чем у воды

Учёные пытаются разгадать происхождение планеты с очень низкой плотностью

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа астрономов открыла необычную планету WASP-193b, плотность которой сопоставима со сладкой ватой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Планета на 50% больше Юпитера, но в семь раз менее массивна и вращается вокруг своей звезды каждые 6,25 дня. Это вторая наименее плотная планета после Kepler-51d. Ее плотность составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр, что меньше плотности воды, сообщает Nature Astronomy.

Близость к звезде вызывает сильное расширение атмосферы, что затрудняет объяснение такого явления. Ведущий автор исследования Халид Баркауи и его коллеги подчеркивают, что стандартные модели не могут объяснить такую низкую плотность. Соавтор Жюльен де Вит отмечает, что планета очень легкая и воздушная, как сладкая вата.

Происхождение WASP-193b остается загадкой. Ученые надеются, что новые обсерватории, такие как JWST, помогут разгадать эту тайну, изучив раздутую атмосферу планеты и уточнив теории ее формирования.