Семерых пьяных пассажиров сняли с рейса EasyJet за инцидент в туалете

Группу пьяных пассажиров сняли с рейса за попытку ипользовать туалет

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семеро пьяных пассажиров были сняты с рейса авиакомпании EasyJet за попытку воспользоваться туалетом во время взлета, сообщает издание Bristol Live.

Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Инцидент произошел на рейсе из Бристоля, Великобритания, в Малагу, Испания. Пассажирка Линда Свиден рассказала, что молодые люди начали вести себя шумно и вызывающе еще до посадки на самолет. Во время подготовки к взлету один из них попытался пройти в туалет. Бортпроводник попросил его вернуться на место, но мужчина закричал: "Если вы не пустите меня в туалет, я обгажу весь пол!"

Свиден отметила, что затем остальные члены группы вышли в проход, требуя доступ к уборной и споря с бортпроводниками. В итоге пилот был вынужден прервать взлет, вернуться в терминал и вызвать полицию.

Другим пассажирам пришлось ждать около часа, пока нарушителей вывели из самолета. По словам одного из очевидцев, компанию вывели из салона под аплодисменты.