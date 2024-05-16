Семерых пьяных пассажиров сняли с рейса EasyJet за инцидент в туалете

Семеро пьяных пассажиров были сняты с рейса авиакомпании EasyJet за попытку воспользоваться туалетом во время взлета, сообщает издание Bristol Live.
Инцидент произошел на рейсе из Бристоля, Великобритания, в Малагу, Испания. Пассажирка Линда Свиден рассказала, что молодые люди начали вести себя шумно и вызывающе еще до посадки на самолет. Во время подготовки к взлету один из них попытался пройти в туалет. Бортпроводник попросил его вернуться на место, но мужчина закричал: "Если вы не пустите меня в туалет, я обгажу весь пол!"
Свиден отметила, что затем остальные члены группы вышли в проход, требуя доступ к уборной и споря с бортпроводниками. В итоге пилот был вынужден прервать взлет, вернуться в терминал и вызвать полицию.
Другим пассажирам пришлось ждать около часа, пока нарушителей вывели из самолета. По словам одного из очевидцев, компанию вывели из салона под аплодисменты.
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