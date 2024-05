Заболевания и травмы туристов: Таиланд и ОАЭ — лидеры по числу обращений в страховые компании

Таиланд и ОАЭ возглавляют список стран, где туристы чаще всего сталкиваются с заболеваниями во время путешествий. Согласно статистике страховой компании "Согласие", более трети всех страховых обращений в этом году поступили из Таиланда (34,1 %), а на ОАЭ пришлось 19,7 %.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository