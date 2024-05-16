Заболевания и травмы туристов: Таиланд и ОАЭ — лидеры по числу обращений в страховые компании

Таиланд и ОАЭ — лидеры по заболеваниям среди туристов в 2024 году

2:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Таиланд и ОАЭ возглавляют список стран, где туристы чаще всего сталкиваются с заболеваниями во время путешествий. Согласно статистике страховой компании "Согласие", более трети всех страховых обращений в этом году поступили из Таиланда (34,1 %), а на ОАЭ пришлось 19,7 %.

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Индия и Россия демонстрируют схожие показатели (чуть более 9 %), а пятерку замыкает Египет с 8,7 %. Существенно меньше обращений по поводу различных заболеваний зафиксировано в Турции (3,8 %), Индонезии (3,4 %), Маврикии (1,9 %) и Марокко (1,4 %). В Китае, Болгарии, на Мальдивах и Сейшелах число таких обращений составляет менее 1 %.

В Таиланде большинство случаев недомоганий у туристов связано с простудными заболеваниями, что объясняется резкими перепадами температур из-за кондиционеров в аэропортах, такси и отелях. Кроме того, часто встречаются желудочно-кишечные расстройства и инфекционные заболевания, такие как лихорадка денге и ротавирусная инфекция. Высокий уровень желудочно-кишечных расстройств объясняется также особенностями местной кухни, непривычной для россиян.

В ОАЭ и России основными причинами обращений за медицинской помощью также являются простудные заболевания, тогда как в Индии туристы чаще всего сталкиваются с желудочно-кишечными проблемами. В Египте, помимо ОРВИ, туристы нередко обращаются к врачам из-за различных травм.

Наиболее дорогостоящие случаи страховых выплат в этом году были зафиксированы в Таиланде. Лечение 38-летней туристки с различными травмами обошлось почти в 2 миллиона рублей. В другом случае, альпинистке в Непале потребовалась экстренная транспортировка в клинику, госпитализация и операция острого аппендицита, что стоило более 1 миллиона рублей.

Эксперты компании "Согласие" подчеркивают важность обсуждения с туроператором или страховщиком рисков, которые следует включить в полис при планировании поездки и покупке страховки.

Если туристы планируют заниматься спортом, таким как горные лыжи, сноуборд, дайвинг, или активными видами отдыха, такими как катание на скутерах или квадроциклах, необходимо оформить полис, покрывающий риски, связанные с этими видами деятельности, так как стандартная страховка на такие случаи не распространяется.