Очень ароматный маринад для шашлыка из куриной грудки: с лимоном, горчицей и куркумой

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Маринад для куриного шашлыка с лимоном и горчицей: готовим на мангале или сковороде

2:05
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного маринада с лимоном, куркумой и горчицей для куриного шашлыка. Этот рецепт подойдет для маринования 1 кг куриного филе, и вы можете приготовить его на мангале, гриле или сковороде.

Маринад для куриного шашлыка с лимоном и горчицей: готовим на мангале или сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления маринада вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • свежевыжатый лимонный сок — 120 мл,
  • оливковое масло — 60 мл,
  • дижонская горчица — 1 столовая ложка,
  • куркума — 1,5 чайной ложки,
  • копчёная паприка — 1/4 чайной ложки,
  • сушёный молотый лук — 1/4 чайной ложки,
  • сушеный молотый чеснок — 0,5 чайной ложки,
  • соль крупного помола — 1/4 чайной ложки,
  • молотый перец — 1/4 чайной ложки.

Приготовление

  1. Для приготовления маринада соедините в большой миске лимонный сок, оливковое масло, горчицу, куркуму, паприку, лук, чеснок, соль и лимонный перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородный соус.
  2. Затем добавьте куриное филе в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы все кусочки филе были покрыты маринадом.
  3. Поставьте миску в холодильник на 6-10 часов для маринования, время от времени переворачивая филе или встряхивая миску, чтобы равномерно пропитать маринадом.
  4. Перед приготовлением шашлыка рекомендуется достать филе из холодильника и дать ему достичь комнатной температуры.
  5. На готовый мангал, гриль или разогретую сковороду выкладывайте филе и готовьте до полной готовности, обычно это занимает около 10-15 минут с каждой стороны в зависимости от толщины кусочков.

После приготовления дайте шашлыку немного отдохнуть, а затем подавайте на стол. Наслаждайтесь сочным и ароматным курином шашлыком с пряным маринадом из лимона, куркумы и горчицы. Приятного аппетита!

СУПЕР СОЧНЫЙ ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ! МАРИНАД для ШАШЛЫКА ИЗ КУРИЦЫ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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