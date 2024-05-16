Очень ароматный маринад для шашлыка из куриной грудки: с лимоном, горчицей и куркумой

Предлагаем вам рецепт вкусного маринада с лимоном, куркумой и горчицей для куриного шашлыка. Этот рецепт подойдет для маринования 1 кг куриного филе, и вы можете приготовить его на мангале, гриле или сковороде.
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Для приготовления маринада вам понадобятся следующие ингредиенты:
свежевыжатый лимонный сок — 120 мл,
оливковое масло — 60 мл,
дижонская горчица — 1 столовая ложка,
куркума — 1,5 чайной ложки,
копчёная паприка — 1/4 чайной ложки,
сушёный молотый лук — 1/4 чайной ложки,
сушеный молотый чеснок — 0,5 чайной ложки,
соль крупного помола — 1/4 чайной ложки,
молотый перец — 1/4 чайной ложки.
Приготовление
Для приготовления маринада соедините в большой миске лимонный сок, оливковое масло, горчицу, куркуму, паприку, лук, чеснок, соль и лимонный перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородный соус.
Затем добавьте куриное филе в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы все кусочки филе были покрыты маринадом.
Поставьте миску в холодильник на 6-10 часов для маринования, время от времени переворачивая филе или встряхивая миску, чтобы равномерно пропитать маринадом.
Перед приготовлением шашлыка рекомендуется достать филе из холодильника и дать ему достичь комнатной температуры.
На готовый мангал, гриль или разогретую сковороду выкладывайте филе и готовьте до полной готовности, обычно это занимает около 10-15 минут с каждой стороны в зависимости от толщины кусочков.
После приготовления дайте шашлыку немного отдохнуть, а затем подавайте на стол. Наслаждайтесь сочным и ароматным курином шашлыком с пряным маринадом из лимона, куркумы и горчицы. Приятного аппетита!
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