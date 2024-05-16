Очень ароматный маринад для шашлыка из куриной грудки: с лимоном, горчицей и куркумой

Маринад для куриного шашлыка с лимоном и горчицей: готовим на мангале или сковороде

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного маринада с лимоном, куркумой и горчицей для куриного шашлыка. Этот рецепт подойдет для маринования 1 кг куриного филе, и вы можете приготовить его на мангале, гриле или сковороде.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления маринада вам понадобятся следующие ингредиенты:

свежевыжатый лимонный сок — 120 мл,

оливковое масло — 60 мл,

дижонская горчица — 1 столовая ложка,

куркума — 1,5 чайной ложки,

копчёная паприка — 1/4 чайной ложки,

сушёный молотый лук — 1/4 чайной ложки,

сушеный молотый чеснок — 0,5 чайной ложки,

соль крупного помола — 1/4 чайной ложки,

молотый перец — 1/4 чайной ложки.

Приготовление

Для приготовления маринада соедините в большой миске лимонный сок, оливковое масло, горчицу, куркуму, паприку, лук, чеснок, соль и лимонный перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородный соус. Затем добавьте куриное филе в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы все кусочки филе были покрыты маринадом. Поставьте миску в холодильник на 6-10 часов для маринования, время от времени переворачивая филе или встряхивая миску, чтобы равномерно пропитать маринадом. Перед приготовлением шашлыка рекомендуется достать филе из холодильника и дать ему достичь комнатной температуры. На готовый мангал, гриль или разогретую сковороду выкладывайте филе и готовьте до полной готовности, обычно это занимает около 10-15 минут с каждой стороны в зависимости от толщины кусочков.

После приготовления дайте шашлыку немного отдохнуть, а затем подавайте на стол. Наслаждайтесь сочным и ароматным курином шашлыком с пряным маринадом из лимона, куркумы и горчицы. Приятного аппетита!