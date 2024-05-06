Маринад для мяса на минеральной воде: шашлык получается сочным и очень нежным

Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Минеральная вода в маринаде для шашлыка не только размягчает волокна мяса, но и придает ему сочность, нежность и аромат благодаря добавлению чеснока и приправ.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот что вам понадобится:

— 500 г репчатого лука,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1,5 столовой ложки приправы для шашлыка,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— 5 зубчиков чеснока,

— 1 л газированной минеральной воды.

Инструкции:

Нарежьте репчатый лук кольцами и выложите его на мясо. В миске соедините растительное масло, приправу для шашлыка, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Измельчите зубчики чеснока и добавьте их к маринаду. Снова перемешайте, чтобы чеснок равномерно распределился. Залейте мясо минеральной водой так, чтобы оно полностью покрылось. Вода поможет мясу стать более сочным и нежным. Оставьте мясо в маринаде на несколько часов или лучше на ночь, чтобы оно стало насыщенным ароматами и максимально пропиталось вкусом и ароматом специй. 6. Приготовьте шашлык на углях или на гриле в соответствии с рецептом и временем приготовления для выбранного вида мяса. Приятного аппетита!