Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Истребитель VISTA прошёл испытания на базе ВВС США "Эдвардс" с участием ИИ
Ветеринары рассказали, почему кошки любят есть пластик
Убийца 30 старушек просит отменить ему пожизненный срок
Семье участника СВО отказали в выплате за дом, повреждённый паводком
Франция ужесточает правила субсидирования для китайских электромобилей
Бесплатный труд для звезд: откровения стилиста Пугачевой и Киркорова
Говорим о посадке томатов
В Петербурге запущены речные трамвайчики
Горячий масляный маникюр: роскошный уход для ногтей, не выходя из дома
Маринад для мяса на минеральной воде: шашлык получается сочным и очень нежным

Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса

1:25
Еда

Минеральная вода в маринаде для шашлыка не только размягчает волокна мяса, но и придает ему сочность, нежность и аромат благодаря добавлению чеснока и приправ.

Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот что вам понадобится:

— 500 г репчатого лука,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1,5 столовой ложки приправы для шашлыка,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— 5 зубчиков чеснока,

— 1 л газированной минеральной воды.

Инструкции:

  1. Нарежьте репчатый лук кольцами и выложите его на мясо.
  2. В миске соедините растительное масло, приправу для шашлыка, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  3. Измельчите зубчики чеснока и добавьте их к маринаду. Снова перемешайте, чтобы чеснок равномерно распределился.
  4. Залейте мясо минеральной водой так, чтобы оно полностью покрылось. Вода поможет мясу стать более сочным и нежным.
  5. Оставьте мясо в маринаде на несколько часов или лучше на ночь, чтобы оно стало насыщенным ароматами и максимально пропиталось вкусом и ароматом специй.
  6. 6. Приготовьте шашлык на углях или на гриле в соответствии с рецептом и временем приготовления для выбранного вида мяса. Приятного аппетита!
Шашлык на минералке. Сочный, мощный, идеальный!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Лобио по упрощённому рецепту: готовится из консервированной фасоли
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Последние материалы
Франция ужесточает правила субсидирования для китайских электромобилей
Бесплатный труд для звезд: откровения стилиста Пугачевой и Киркорова
Говорим о посадке томатов
В Петербурге запущены речные трамвайчики
Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса
Горячий масляный маникюр: роскошный уход для ногтей, не выходя из дома
Сергей Юран: не думал, что уйду после поражения от "Ахмата"
Диетологи рассказали, кому нельзя есть редис
ХАМАС готов выпустить израильских заложников в обмен на прекращение огня
Эксперт: детская страховка в летний период сэкономит семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников