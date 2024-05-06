Маринад для мяса на минеральной воде: шашлык получается сочным и очень нежным
Маринад для шашлыка на минеральной воде: отличный рецепт для нежного мяса
1:25
Your browser does not support the audio element.
07.05.2024 00:08
Минеральная вода в
маринаде для шашлыка не только размягчает волокна мяса, но и придает ему сочность, нежность и аромат благодаря добавлению чеснока и приправ.
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вот что
вам понадобится:
— 500 г репчатого лука,
— 1 столовая ложка растительного масла,
— 1,5 столовой ложки приправы для шашлыка,
— соль и молотый чёрный перец по вкусу,
— 5 зубчиков чеснока,
— 1 л газированной минеральной воды.
Инструкции:
Нарежьте репчатый лук кольцами и выложите его на мясо.
В миске соедините растительное масло, приправу для шашлыка, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
Измельчите зубчики чеснока и добавьте их к маринаду. Снова перемешайте, чтобы чеснок равномерно распределился.
Залейте мясо минеральной водой так, чтобы оно полностью покрылось. Вода поможет мясу стать более сочным и нежным.
Оставьте мясо в маринаде на несколько часов или лучше на ночь, чтобы оно стало насыщенным ароматами и максимально пропиталось вкусом и ароматом специй.
6. Приготовьте шашлык на углях или на гриле в соответствии с рецептом и временем приготовления для выбранного вида мяса. Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Шашлык на минералке. Сочный, мощный, идеальный!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру