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Советы для свадебного макияжа от профессионального визажиста: подготовьтесь к самому важному дню

Как создать идеальный свадебный макияж: советы профессионала

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка к свадебному дню - это не только организация мероприятия, но и создание идеального образа. При этом макияж играет ключевую роль. Ведь вы хотите выглядеть сногсшибательно на фотографиях и в памяти на всю жизнь. Профессиональный визажист  портала femina.in Гитанши Дуа поделилась секретами, которые помогут вам добиться безупречного образа.

Как создать идеальный свадебный макияж: советы профессионала
Фото: unsplash.com by Petr Ovralov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используйте праймер

Это средство создаст идеальную базу для макияжа, сделает кожу более гладкой и продлит стойкость косметики в течение всего дня.

Подберите тональный крем

Особое внимание уделите выбору оттенка тонального крема. Он должен идеально соответствовать вашему тону кожи. Избегайте нанесения слишком толстого слоя средства. Это может выглядеть неестественно и испортить ваш образ.

Правильный выбор помады

Если вы предпочитаете нежный образ, подойдут мягкие оттенки розового и нюдовые тона. Если хотите добавить яркости, то выбирайте насыщенные оттенки красной помады.

Не наносите солнцезащитный крем

В день свадьбы лучше отказаться от использования солнцезащитного крема, чтобы избежать бликов на фотографиях. Вместо этого используйте увлажняющие средства с SPF, которые легко впитываются и не оставляют белых следов.

Не делайте процедуры в день свадьбы

Восковая эпиляция и уход за лицом за день до свадьбы могут вызвать раздражение и сухость кожи. Завершите все процедуры за несколько дней до церемонии.

Продление стойкости косметики

Нанесите консилер на область губ, чтобы помада держалась дольше. Это поможет предотвратить её растекание и подчеркнуть красоту вашей улыбки.

Соблюдение этих советов поможет вам создать идеальный свадебный макияж, который будет подчеркивать вашу красоту в самый важный день.

Свадебный Макияж 2023+ СОВЕТЫ НЕВЕСТАМ 💖 Уроки Макияжа на Бюджетной Косметик
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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