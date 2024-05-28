Почему цены на жилье в России могут подняться на 5–10% в ближайшие полгода: прогноз инвестиционных экспертов

Цены на первичном рынке могут вырасти на 5–10% до конца года

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В ближайшие полгода цены на квадратные метры жилья на первичном рынке в России могут подняться на 5-10%. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на Татьяну Бунегину, консультанта и основателя инвестиционного агентства Bestate.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"В 2024 году рынок недвижимости в России проявил значительные колебания. Ожидается, что в ближайшие полгода цены на жилье продолжат меняться, однако общий тренд указывает на замедление роста", — подчеркнул специалист.

Алексей Попов, руководитель аналитики в Циан, отметил, что с января по май цены на жилье на первичном рынке в городах с населением более миллиона человек выросли на 4%, что делает разумным прогнозировать аналогичные темпы роста в ближайшие два квартала.

"Достижение более высоких темпов будет сложно из-за слабого спроса на фоне жестких мер по отмене льготных ипотечных программ. Снижение цен при условии функционирования проектного финансирования и сохраняющегося инфляционного давления на стоимость строительства маловероятно", — заключил Попов.

Екатерина Бережнова, главный аналитик в "Миэль", предпочитает не делать жестких прогнозов.

"Сейчас эксперты ожидают 1 июля, когда станет ясно, каким образом изменятся льготные программы. Пока можно утверждать только то, что одна из программ закрывается, а семейная ипотека будет изменена. От того, как изменится программа — сроки, ставки, условия — можно будет делать прогнозы", — отметила она.

Специалист отмечает, что текущий рост цен на 5-10% не является очевидным фактом.

"У застройщиков всегда есть финансовая модель, в которой заложен средний рост стоимости — обычно это 1% в месяц. Возможно, именно отсюда происходит прогноз, что новые строения в ближайшие полгода вырастут на 5%", — добавила она.

Бережнова считает, что если семейная ипотека станет доступной для более ограниченного круга заемщиков, первичный рынок может столкнуться с депрессией, что приведет к замедлению продаж. Однако со временем рынок адаптируется к новым правилам.