Уравнивание прав потребителей: Госдума обсуждает новые правила компенсации для покупателей недвижимости

Госдума рассматривает компенсации для покупателей жилья

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Внимание на разницу в размере потребительских неустоек для покупателей жилья в новостройках обратили в Государственной Думе. По заключенным договорам купли-продажи квартир в уже сданных домах, клиенты имеют право на компенсацию в размере 1% от общей стоимости недвижимости при выявлении недостатков. В то время как для тех, кто заключает договоры на этапе долевого строительства, возможна компенсация только в размере 1% от суммы расходов на устранение недочетов. Однако условия могут отличаться для покупателей, приобретающих две одинаковые квартиры на одном этаже.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Член Комитета по экономической политике Госдумы, Эдуард Кузнецов, обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с запросом на разъяснение позиции правительства относительно прав покупателей в долевом строительстве, сообщает ТАСС. По его мнению, права на получение потребительских неустоек должны быть одинаковыми для всех, вне зависимости от способа приобретения недвижимости — по договорам долевого строительства или купли-продажи.

Кузнецов считает действующие правила несправедливыми, утверждая, что права покупателей не должны зависеть от выбранного ими способа приобретения жилья. Он также отметил, что для тех, кто покупает по долевым договорам, риски выше, и подчеркнул, что несправедливое регулирование может стимулировать злоупотребления, включая завышение сумм потребительских неустоек.