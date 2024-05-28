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Успешное страхование авто: как правильно обновить данные в полисе ОСАГО и избежать проблем при ДТП

Эксперты рассказали, как правильно внести изменения в полис ОСАГО

2:31
Страхование

Все владельцы автомобилей, которые желают управлять своими транспортными средствами, должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО). Этот документ содержит важную информацию о машине, её владельце и водителях. Некоторые данные, такие как VIN-номер автомобиля, остаются неизменными, в то время как другая информация, например, фамилия или паспортные данные страхователя, или детали водительского удостоверения, могут меняться.

Эксперты рассказали, как правильно внести изменения в полис ОСАГО
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Согласно законодательству о страховании гражданской ответственности, полис должен содержать актуальную и точную информацию о всех заинтересованных лицах и автомобиле. Несоответствие данных в полисе и документах при дорожно-транспортном происшествии может привести к сложностям при получении страхового возмещения. Ошибки, влияющие на стоимость полиса, могут быть расценены как умышленные, что может привести к расторжению договора страхования.

Чтобы избежать подобных проблем, важно своевременно информировать страховщика обо всех изменениях или ошибках в данных.

Внесение изменений в полис ОСАГО может включать добавление или удаление водителей, изменение формата полиса с закрытого на открытый, который позволяет вождение любому лицу с водительским удостоверением. Также можно обновить личные данные владельцев и страхователей, что важно для расчёта коэффициента бонус-малус, зависящего от стажа и возраста водителя.

Проверка документов на наличие ошибок желательна при оформлении полиса. Если обнаружены ошибки, их необходимо немедленно исправить, обратившись в страховую компанию. Кроме того, следует сообщать о замене документов автомобиля или изменении государственного регистрационного номера, особенно если это связано с изменением региона регистрации.

Срок действия полиса ОСАГО может быть ограничен, что следует учитывать при изменении режима использования автомобиля. При смене владельца машины также необходимо уведомить страховщика.

Обычно страховые компании не взимают плату за изменение паспортных данных или номера технического паспорта, однако другие изменения могут повлиять на стоимость полиса.

Для внесения изменений в полис ОСАГО следует обратиться в страховую компанию и предоставить все необходимые документы для подтверждения изменений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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