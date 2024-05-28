Как ухаживать за повреждёнными ногтями: советы для поддержания здоровья и красоты

Секреты здоровых ногтей: как сохранить их красоту и силу?

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы все ценим хороший маникюр, верно? Но частые походы к мастеру и наращивание ногтей могут привести к тому, что ваши они станут слабыми, сухими и ломкими. Если вашим ногтям нужен особый уход, не волнуйтесь, мы вам подготовили для вас несколько советов от портала femina.in.

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Уделите внимание кутикуле

Мы часто забываем про кутикулу, а это приводит к её сухости и появлению заусенцев. Важно регулярно замачивать руки в теплой воде с мылом и затем использовать специальное масло или крем для кутикулы.

Питание играет роль

Если вы замечаете ухудшение состояния ногтей, обратите внимание на свою диету. Продукты, богатые железом, могут помочь укрепить их. Также стоит обратить внимание на витамины группы B, особенно на биотин.

Будьте осторожнее с гелевым маникюром

Гель-лаки и наращивание, несмотря на красоту и долговечность, могут повредить ногти. При снятии маникюра следует обратиться к профессионалу, чтобы избежать повреждений. Ногтям также нужно периодически отдыхать от геля, чтобы они могли восстановиться.

Защита ногтей

При выполнении домашних дел используйте резиновые перчатки, чтобы защитить ногти от агрессивных химических веществ в чистящих средствах. Также старайтесь избегать чрезмерного контакта ногтей с водой и увлажняйте руки регулярно.

Соблюдение этих простых советов поможет вам вернуть здоровье и красоту ваших ногтей.

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