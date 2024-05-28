Врач рассказал об особенности сна, которая требует обращения к врачу

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AJC: бормотание во сне может быть признаком проблем со здоровьем

1:15
Наука

Говорить во сне вполне нормально, но если это начинает происходить чаще, особенно в пожилом возрасте или сопровождается движениями, стоит обратиться к врачу. Эту информацию передает газета "The Atlanta Journal-Constitution" (AJC).

AJC: бормотание во сне может быть признаком проблем со здоровьем
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Само по себе разговаривание во сне не является вредным явлением и встречается у приблизительно 65% людей в какой-то момент жизни. Однако, если это становится более частым явлением, появляется у пожилых или сопровождается другими симптомами, такими как движения конечностей или чрезмерная дневная сонливость, то следует обратиться к врачу.

Эксперты рекомендуют партнерам людей, которые говорят во сне, использовать беруши. Также рекомендуется ложиться спать раньше, чем человек, который говорит во сне, чтобы избежать проблем с засыпанием под фоновый шум.

Самому человеку, который говорит во сне, может быть полезно определить триггеры, влияющие на частоту эпизодов разговоров во сне. Например, спать на спине может спровоцировать такие эпизоды.

В таком случае можно прикрепить к спинке ночной одежды теннисный мячик, чтобы предотвратить переворачивание во сне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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