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Как бороться огороднику с паршой на картофеле

Говорим об известном заболевании картошки

1:55
Садоводство » Овощи

Парша на картофеле - это распространённое заболевание, которое может серьезно повлиять на урожай и качество картофеля. Она вызывается грибком Phytophthora infestans и может привести к значительным потерям урожая, если не принимать меры по борьбе с ней.

Первым шагом в борьбе с паршей на картофеле является профилактика. Важно выбирать здоровые семена и сажать их в хорошо дренированную почву. Также необходимо следить за правильным поливом и удобрением картофеля, чтобы он был здоровым и сильным.

Однако, даже при соблюдении всех правил, парша может все же появиться на картофеле. В этом случае, важно быстро принять меры по ее уничтожению. Существует несколько способов борьбы с паршей на картофеле.

Первый способ - это применение химических препаратов. Однако, следует помнить, что они могут быть вредны для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому, перед использованием химических средств, необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности.

Второй способ - это использование биологических препаратов. Они содержат микроорганизмы, которые уничтожают грибок паршу. Такие препараты более безопасны для окружающей среды и здоровья человека, но их эффективность может быть ниже, чем у химических препаратов.

Также существует метод механического удаления парши. Для этого необходимо регулярно осматривать картофельные кусты и удалять пораженные листья и плоды. Этот метод может быть эффективен, если парша обнаружена на ранних стадиях развития.

Важно также помнить о правильной обработке почвы после сбора урожая. Необходимо удалить все остатки растений и обработать почву антисептиками, чтобы предотвратить повторное появление парши в следующем сезоне.

Как избавиться от парши картофеля
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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