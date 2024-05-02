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Маринад с лимонным соком и соевым соусом: придаёт шашлыку мягкость и лёгкую цитрусовую нотку

Маринад для шашлыка с лимоном и соевым соусом: отлично подойдёт для свинины

1:18
Еда

Маринад для шашлыка с соевым соусом и лимонным соком, хорошо подходит для свинины и баранины. С этим маринадом от сайта "Лайфхакер.ру" мясо получается мягким и сочным.

Маринад для шашлыка с лимоном и соевым соусом: отлично подойдёт для свинины
Фото: commons.wikimedia.org by Spacekid is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Рецепт рассчитан на 1 кг мяса и подходит для 4 порций. Мариновать мясо нужно в течение 3-5 часов.

Ингредиенты:

— 3 луковицы,

— 3 зубчика чеснока,

— 1 ст. ложка горчицы,

— 2 ст. ложки сахара,

— 5 ст. ложек соевого соуса,

— 2 лимона,

— соль (по вкусу),

— перец чёрный молотый (по вкусу).

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кольцами.
  2. Измельчите чеснок при помощи пресса. Добавьте горчицу, сахар и соевый соус, перемешайте.
  3. Из лимонов выжмите сок (вам нужно примерно 4-5 столовых ложек).
  4. Подготовьте порционные куски мяса. Разместите их в миске и перемешайте с луком. Добавьте соль, перец (по вкусу). Полейте лимонным соком и горчично-соевым соусом.
  5. Мариновать мясо нужно в течение 3-5 часов. После маринования мясо можно жарить как обычно, на мангале или в духовке.
Как замариновать шашлык. Шашлык из свинины в соевом соусе с лимоном
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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