Маринад с лимонным соком и соевым соусом: придаёт шашлыку мягкость и лёгкую цитрусовую нотку
Маринад для шашлыка с лимоном и соевым соусом: отлично подойдёт для свинины
1:18
Маринад для шашлыка с соевым соусом и лимонным соком, хорошо подходит для свинины и баранины. С этим маринадом от сайта "Лайфхакер.ру" мясо получается мягким и сочным.
Фото: commons.wikimedia.org by Spacekid is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Рецепт рассчитан на 1 кг мяса и подходит для 4 порций. Мариновать мясо нужно в течение 3-5 часов.
Ингредиенты:
— 3 луковицы,
— 3 зубчика чеснока,
— 1 ст. ложка горчицы,
— 2 ст. ложки сахара,
— 5 ст. ложек соевого соуса,
— 2 лимона,
— соль (по вкусу),
— перец чёрный молотый (по вкусу).
Приготовление:
- Лук нарежьте кольцами.
- Измельчите чеснок при помощи пресса. Добавьте горчицу, сахар и соевый соус, перемешайте.
- Из лимонов выжмите сок (вам нужно примерно 4-5 столовых ложек).
- Подготовьте порционные куски мяса. Разместите их в миске и перемешайте с луком. Добавьте соль, перец (по вкусу). Полейте лимонным соком и горчично-соевым соусом.
- Мариновать мясо нужно в течение 3-5 часов. После маринования мясо можно жарить как обычно, на мангале или в духовке.
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Как замариновать шашлык. Шашлык из свинины в соевом соусе с лимоном
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру