Какие действия сокращают жизнь кошки на 5 лет: каждая ошибка губит питомца

Ветеринары назвали ошибки, которые сокращают жизнь кошки

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие хозяева кошек даже не осознают, что допускают ошибки в уходе за своими питомцами. Вот основные промахи в уходе за кошками.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Чего нельзя делать при уходе за кошкой

Одна из наиболее опасных ошибок, которая может обернуться гибелью питомца — это игнорирование посещений ветеринарного врача. Старайтесь показывать кота специалисту минимум раз в год.

Не следует также кормить кошку тем, что остаётся после вашей трапезы. Это может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта питомца.

Кроме того, важно не допускать переедания у кота. Питание должно быть умеренным и сбалансированным, чтобы животное не просило добавки. Обязательно следите за тем, чтобы кот пил достаточно воды и чтобы вода была свежей каждый день.

Не забывайте также о психологическом благополучии вашего кота. От недостатка внимания кошки могут стать злопамятными и затаить обиду.