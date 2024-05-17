Какие действия сокращают жизнь кошки на 5 лет: каждая ошибка губит питомца

Многие хозяева кошек даже не осознают, что допускают ошибки в уходе за своими питомцами. Вот основные промахи в уходе за кошками.
Одна из наиболее опасных ошибок, которая может обернуться гибелью питомца — это игнорирование посещений ветеринарного врача. Старайтесь показывать кота специалисту минимум раз в год.
Не следует также кормить кошку тем, что остаётся после вашей трапезы. Это может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта питомца.
Кроме того, важно не допускать переедания у кота. Питание должно быть умеренным и сбалансированным, чтобы животное не просило добавки. Обязательно следите за тем, чтобы кот пил достаточно воды и чтобы вода была свежей каждый день.
Не забывайте также о психологическом благополучии вашего кота. От недостатка внимания кошки могут стать злопамятными и затаить обиду.
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