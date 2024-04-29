Нежный шашлык из курицы: маринад для него готовится на обычной минералке

Для приготовления шашлыка из курицы на минералке вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов: репчатый лук, перец, газированная минеральная вода, соль и растительное масло. Это сочетание поможет сделать курицу нежной и вкусной.
Фото: flickr.com by secretlond is licensed under CC BY-SA 2.0.
Рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитан на 2 кг куриного филе и примерно 6 порций.
Нарежьте куриное филе на порционные кусочки, а лук мелко нарежьте.
Положите курицу в миску. Лук слегка разомните руками и добавьте к курице вместе с перцем. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
Добавьте газированную минеральную воду в миску с куриной смесью и оставьте на 2-3 часа для маринования и пропитывания мяса.
После маринования слейте всю жидкость из миски. Добавьте соль и растительное масло, хорошо перемешайте, чтобы масло и соль покрыли каждый кусочек курицы.
Ваш шашлык из курицы в маринаде на газированной минеральной воде готов. Приготовьте его на шампурах или на гриле до готовности по вашему желанию. Получившийся шашлык будет сочным, нежным и ароматным. Подавайте со свежими овощами или салатом и наслаждайтесь!
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