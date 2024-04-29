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Нежный шашлык из курицы: маринад для него готовится на обычной минералке

Шашлык из курицы в маринаде на минералке: получается вкусным и мягким

1:36
Еда

Для приготовления шашлыка из курицы на минералке вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов: репчатый лук, перец, газированная минеральная вода, соль и растительное масло. Это сочетание поможет сделать курицу нежной и вкусной.

Шашлык из курицы в маринаде на минералке: получается вкусным и мягким
Фото: flickr.com by secretlond is licensed under CC BY-SA 2.0.

Рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитан на 2 кг куриного филе и примерно 6 порций.

Ингредиенты:

— 2 штуки репчатого лука
— По вкусу молотый перец
— 600 мл газированной минеральной воды
— 1 столовая ложка соли
— 3 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе на порционные кусочки, а лук мелко нарежьте.
  2. Положите курицу в миску. Лук слегка разомните руками и добавьте к курице вместе с перцем. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  3. Добавьте газированную минеральную воду в миску с куриной смесью и оставьте на 2-3 часа для маринования и пропитывания мяса.
  4. После маринования слейте всю жидкость из миски. Добавьте соль и растительное масло, хорошо перемешайте, чтобы масло и соль покрыли каждый кусочек курицы.

Ваш шашлык из курицы в маринаде на газированной минеральной воде готов. Приготовьте его на шампурах или на гриле до готовности по вашему желанию. Получившийся шашлык будет сочным, нежным и ароматным. Подавайте со свежими овощами или салатом и наслаждайтесь!

Шашлык из куриных грудок на минералке Обалдеть как вкусно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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