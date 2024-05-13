Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг

Стали известны лучшие клички для кошки

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда возникает желание подобрать кошке или коту нестандартное имя, вместо обыденных Муськи или Васьки, люди задействуют свой жизненный опыт и общие знания.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Не всегда питомец полюбит свое новое имя или начнет отзываться на него. В этой статье мы объясним, как выбрать подходящее имя и предложим несколько примеров имен, на которые животные хорошо реагируют.

В деревнях каждый второй кот может называться Барсиком, а кошка — Муськой. Но городские любители кошек стремятся к большему.

Выбор имени для кошки: Не стоит переживать о влиянии имени на судьбу животного. Важно учитывать другие аспекты.

Имя должно быть приятным на слух и таким, чтобы не было стыдно произносить его при гостях и соседях.

Обратите внимание, что кошки лучше реагируют на имена с буквами -с, -з, -ц, поскольку они напоминают звуки, которые издают грызуны. Это может спровоцировать инстинктивный отклик у питомца.

Добавление в имя звуков -м или -р может быть хорошей идеей, так как они напоминают мурчание. Однако это может вызвать дискуссии среди кошатников.

От шипящих звуков в имени лучше отказаться.

Имя должно быть коротким, мелодичным и простым, чтобы не перегружать память кошки.

Имена, на которые хорошо отзываются кошки: Вы не пожалеете, если назовете кошку Астрой или кота Зефиром.

Сейчас популярны имена Нокси, Шерри, Мисти, Перси, Чара, Джина для кошек и Марсик, Бакстер для котов.

И напоследок, избегайте называть котов именами христианских святых.